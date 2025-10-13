ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¡¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡ª»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¸µ¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î2S¡ÉÈäÏª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È¸µ¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï¡Ö¤ï¡¼¤¤¤ï¤ï¡¼¤¤¡ª¡¡»þ´ü¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¸µ¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¶¦±é¤Ç¤¹¡¡¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ¸øµ± ¡Ê34¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤È¤â»ÒÌò»þÂå¤ËNHKE¥Æ¥ì¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÂô¤Ï1999Ç¯¡¢Á°ÅÄ¤Ï2003Ç¯¤«¤é2006Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±¤¸¡È¸µ¤Æ¤ì¤ÓÀï»ÎÆ±»Î¡É¤Î»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤º¤Ã¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¡Ê¤Á¤ã¤ó¤È¡ÖÅ·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥ÄÃå¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Å·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¤Î¡ÖÅ·¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆþ¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÁ°ÅÄ¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î»þÂå¸«¤Æ¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¡¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤Æó¿Í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¡¼¡ª¡×¡Ö¶»Ç®¡¡¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£