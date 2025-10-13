¿À¸ÍGKÁ°ÀîÂãÌé¡È¼é¸î¿ÀÂÐ·è¡ÉÆ®»Ö¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤ÎGK¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×17Æü¡¦¼¯ÅçÀï
¡¡¿À¸Í¤Ï13Æü¡¢¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤¤¤Ö¤¤Î¿¹¶¥µ»¾ì¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê5»î¹ç¡£17Æü¤Ë¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤ÇÄÉ¤¦¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢GKÁ°ÀîÂãÌé¤Ï¼é¸î¿ÀÂÐ·è¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¤¬·¯Î×¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯2°Ì¤Î¼ºÅÀ¿ô¡Ö28¡×¤È·ø¼é¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¿ô¤âÁáÀî¤Î¡Ö14¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö12¡×¤ÈÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àî¤Ï¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤ÎGK¡£Èà¤é¤è¤ê¤â¿ô»ú¤äÆâÍÆ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤½¤¦¤¤¤¦¾å¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¼¯Åç¤È2º¹¡£Éé¤±¤ì¤Ð¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤¹¤ë¡£1ÅÀ¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹¼¯ÅçÀï¡£¿À¸Í¥´¡¼¥ë¤Ë¸°¤ò³Ý¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¿å¤Ë¤Ê¤ë¡£