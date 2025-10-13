¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢Ë´¤Éã¤ÎÁÇ´é¡Ö¼Ö¡¢¥´¥ë¥ÕÂç¹¥¤¤Ç¡¢½÷À¤â¹¥¤¡£°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¼Ì¿¿¸ø³«¤·ÌÀ¤«¤¹
¥¿¥ì¥ó¥È¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê37¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£57ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ê±Û¤Ï¡ÖÀ³Ê¤Ï¿ÆÉã¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼Ö¤¬Âç¹¥¤¡¢¥´¥ë¥Õ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¼ò¤â¹¥¤¤Ç¡¢½÷À¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´°Á´¤ËÉã¾ù¤ê¡£°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉã¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÂç¹¥¤¤ÇÎ©¶µ¤ÎÌîµåÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¿ÍÁ°¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¤ï¤ê¤È¹¥¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏMC¿Ø¤Ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢»³ºê°é»°Ïº¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£