筑波鉄道（1986年撮影）

鹿島鉄道（2007年撮影）

かつて地域の足として親しまれ、惜しまれつつ廃線となった「筑波鉄道」と「鹿島鉄道」。分社化前に両線を運行していた関東鉄道が、発足60周年を記念し、その歴史を振り返る特別企画展「思い出の筑波鉄道・鹿島鉄道展」を開催します。開催日は2025年10月18日(土)と19日(日)の2日間、会場は関東鉄道常総線の騰波ノ江（とばのえ）駅。入場料は無料（一部体験は有料）。

貴重な実物資料から当時の面影をたどる

筑波鉄道は1987年に、鹿島鉄道は2007年にその役目を終えました。今回の企画展では、実際に使われていた駅名標やヘッドマーク、鉄道用品といった貴重な実物資料を展示します。現役当時の風景や廃線後の姿を収めた写真も紹介され、訪れる人々を懐かしい記憶の旅へと誘います。

また、 鹿島鉄道で実際に保線作業に使われていた軌道バイクの体験運転（有料）、在りし日の車窓風景を楽しめるDVD映像「鹿島鉄道の旅」上映、HOゲージ車両やNゲージのミニレイアウト展示なども。鉄道ファンはもちろん、かつての沿線を知る方々、そして地域の歴史に触れたいファミリー層まで、誰もが楽しめる2日間となりそうです。

開催概要

【イベント名】思い出の筑波鉄道・鹿島鉄道展

【開催日時】2025年10月18日(土)・19日(日) 10:00〜16:00

【開催場所】関東鉄道常総線 騰波ノ江駅

【入場料】無料

【主催】関東鉄道株式会社、鹿島鉄道保存会、鉾田駅保存会、関鉄レールファンCLUB

【アクセス】会場に駐車場はありません。ご来場の際は関東鉄道常総線をご利用ください。

（写真：関東鉄道のプレスリリースから）

