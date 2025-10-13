¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¡ÖÂæÉ÷23¹æ¡×ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®42.7m¤ò´ÑÂ¬¡¡°ËÆ¦½ôÅç¤ÏË½É÷¤Ë·Ù²ü¤ò¡ªÆüËÜÎóÅç±è´ßÉô¤Î³ÆÃÏ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡© ¡Úµ¤¾ÝÄ£ 13Æü¸á¸å3»þ¹¹¿·¡Û
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¤¤¤Þ¤É¤³¤Ë¡©
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¯¤¤ÂæÉ÷Âè£²£³¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê£±£³Æü¡Ë¸á¸å£°»þ¤Ë¤ÏÈ¬¾æÅç¤ÎÅìÌó£±£¶£°¥¥í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£³£°¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¡¿¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£·£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤ÎÆîÅìÂ¦£¹£µ¥¥í°ÊÆâ¤ÈËÌÀ¾Â¦£·£µ¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢
É÷Â®£²£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ãæ¿´¤ÎÆîÅìÂ¦£³£³£°¥¥í°ÊÆâ¤ÈËÌÀ¾Â¦£²£²£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢É÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾Ü¤·¤¤µ¤¾Ý¾ðÊó¡Û¡ÊÌÜ¼¡¡Ë
①¡¡ÂæÉ÷23¹æ¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
②¡¡±«¤ÈÉ÷¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ
③¡¡°ËÆ¦½ôÅç¤ËÀÜ¶áÃæ
④¡¡°ËÆ¦½ôÅç¤ÏË½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò
⑤¡¡£±£³Æü¡Ê·î¡Ë±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó
⑥¡¡£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡
⑦¡¡£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó
⑧¡¡»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¡¦ÆáÇÆ º£¸å16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤Í½Êó
⑨¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¦Åö³ºÃÏ°è¤Î24»þ´ÖÅ·µ¤Í½Êó
ÂæÉ÷23¹æ¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©¡¡
ÂæÉ÷£²£³¹æ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢
¤¢¤¹¡Ê£±£´Æü¡Ë¸áÁ°£°»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£·£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£´£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£µ¥áー¥È¥ë
¤¢¤¹¡Ê£±£´Æü¡Ë¸á¸å£°»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£·£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥áー¥È¥ë
ÂæÉ÷¤Ï¤³¤Î¸å¡¢²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢
¡¡
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê£±£µÆü¡Ë¸áÁ°£¹»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£´¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
ºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£´£µ¥áー¥È¥ë
¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡
±«¤ÈÉ÷¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡Ö±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¤ÏÃæ¿´ÉÕ¶á¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£½µÅÚÍËÆü¤ËÆîÀ¾½ôÅçÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¤ä¤äÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Í¹ñ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¹¤¯ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤äÂæÉ÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹âµ¤°µ¤ÏÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤Î¼å¤¤ÎÎ°è¤ò¿Ê¤ßËÌ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÈ¯Ã£¤ÎÄøÅÙ¤äÂ®ÅÙ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
13Æü¤Î±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ú²èÁü⑨¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
°ËÆ¦½ôÅç¤ËÀÜ¶áÃæ
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¯¤¤ÂæÉ÷Âè£²£³¹æ¤Ï¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢£±£³ÆüÃëÁ°¤ÏË½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢£±£³ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢£¹Æü¤ÎÂæÉ÷Âè£²£²¹æ¤Ë¤è¤ëµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤êÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±£³ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷Âè£²£³¹æ¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤Ï°ËÆ¦½ôÅç¤«¤é¼¡Âè¤Ë±ó¤¶¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤äÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢Âç¤·¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷ËÜÂÎ¤ÎÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤ÏÅì¤ËÈ´¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçµ¤¤ÎÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï£¹Æü¤ÎÂæÉ÷Âè£²£²¹æ¤Ë¤è¤ëµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤±«ÎÌ¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎÉ÷¤Î¼Â¶·¡Ï
£±£³Æü£°£°»þ¤«¤é£±£³Æü£±£°»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ÈºÇÂçÉ÷Â®¡Ê¥¢¥á¥À¥¹¤Ë¤è¤ëÂ®ÊóÃÍ¡¡Ã±°Ì¡§¥áー¥È¥ë¡Ë
ÅìµþÅÔ
¡¡È¬¾æÅçÈ¬½Å¸«¥ö¸¶
¡¡¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡¡£´£².£·¥áー¥È¥ë¡¡ÅìËÌÅì¡Ê£±£³Æü£°£¶»þ£±£µÊ¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡£±£¶.£·¥áー¥È¥ë¡¡ÅìËÌÅì¡Ê£±£³Æü£°£¶»þ£±£³Ê¬¡Ë
¡¡È¬¾æÅçÀ¾¸«
¡¡¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡¡£³£±.£¶¥áー¥È¥ë¡¡ÅìËÌÅì¡Ê£±£³Æü£°£µ»þ£µ£¶Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡£±£¶.£²¥áー¥È¥ë¡¡¡¡ËÌÅì¡Ê£±£³Æü£°£·»þ£²£´Ê¬¡Ë
¡ÎÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£±£³ÆüÃëÁ°¤ÏÈôÍèÊª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé½ý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤Î¿á¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢£±£³ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤É÷¤äÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤Î¿á¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
£±£³Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡£³£°¥áー¥È¥ë¡Ê£´£µ¥áー¥È¥ë¡Ë
¡ÎÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£±£³ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±£³Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡£¸¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
°ËÆ¦½ôÅç¤ÏË½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò
¡Î±«¤Î¼Â¶·¡Ï
¹ß¤ê»Ï¤á¡Ê£±£±Æü£±£±»þ¡Ë¤«¤é£±£³Æü£±£°»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¡Ê¥¢¥á¥À¥¹¤Ë¤è¤ëÂ®ÊóÃÍ¡Ë
ÅìµþÅÔ
¡¡ÀÄ¥öÅç¡¡¡¡¡¡£²£°£±.£°¥ß¥ê
¡¡È¬¾æÅçÀ¾¸«¡¡£±£·£´.£µ¥ß¥ê
¡¡»°ÂðÅçÄÚÅÄ¡¡£±£¶£µ.£µ¥ß¥ê
¡Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£±£³ÆüÃëÁ°¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±£³Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£±»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡£³£°¥ß¥ê
¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£±£³ÆüÃëÁ°¤ÏÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢²°Æâ¤Ç¤ÏÁë¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ê¤ÉË½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢±ö³²¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢£±£³ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¹âÇÈ¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£¹Æü¤ÎÂæÉ÷Âè£²£²¹æ¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¡¢Ë½É÷¡¢¹âÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±£³Æü¡Ê·î¡Ë±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó
£±£³Æü¡Ê·î¡Ë¤Î£³»þ´Ö¤´¤È¤Î±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥å¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ú²èÁü⑲～¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó
£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î£³»þ´Ö¤´¤È¤Î±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥å¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ú²èÁü㉒～¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó
£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤Î£³»þ´Ö¤´¤È¤Î±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥å¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ú²èÁü㉚～¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¸å16Æü´Ö¡¡³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤Í½Êó
»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¡¦ÆáÇÆ¡¡º£¸å16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¡Ú²èÁü㊳～㊺¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Åö³º¥¨¥ê¥¢¤Î24»þ´Ö¤ÎÍ½Êó¤Ï¡©
Åö³º¥¨¥ê¥¢¤Îº£¸å24»þ´Ö¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¡¢¡Ú²èÁü46～52¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£