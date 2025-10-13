²»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤µ¤¨ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡½¡½DuelJewelÍ´Ìï¤¬¿®¤¸¤¿¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¡È½èÊýäµ¡É¤ÎÎÏ
¡¡5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDuelJewel¡Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¡×¤Î¥®¥¿¡¼¡¦Í´Ìï¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¿®¾ò¤Ï¡Ö²»³Ú¡á³Ú¤·¤¤¡×¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤µ¤¨¤«¤¹¤ß¡¢¡È²»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¹¤éÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£ ¡Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·ÏÆÃ½¸¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡Ö¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Í¯¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î´ò¤·¤µ¡£¤½¤ì¤¬¡È²»³Ú¤Ï³Ú¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í´Ìï¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡È³Ú¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤ËµÚ¤Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®¾ò¤¬Êø¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£9·îÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEclipse¡Ù¤¬½Ð¤ëÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¡£¤½¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ÈÌµµ¤ÎÏ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤òÀÅ¤«¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£²È¤Ç¥®¥¿¡¼¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤Ê¤Î¤«¡¢ÂÎÄ´¤Ê¤Î¤«¡£¸¶°ø¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£À®Ä¹¤ÎÂ®ÅÙ¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²»³ÚÀ¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Âç¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤âÇÛ¿®¤â½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿´Äì¤«¤é¤¯¤ë¡È³Ú¤·¤¤¡É¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¡£½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖEclipse¡×¤ò·È¤¨¤¿º£½©¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤È¥¬¥Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÔ°Â¤ÏÁ´Éô²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÈÌÀ¤òÍá¤Ó¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤È²»¤ò¶¦Í¤¹¤ë½Ö´Ö¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¿´¤¬²ò¤±¡¢¡È³Ú¤·¤¤¡É¤¬ºÆ¤Ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø1Ç¯¤Îº¢¡£ÃÏ¸µ¡¦Åìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¶¦¤ËÀï¤¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦È»¿Í¤¬¤¤¤¿¡£½ÐÀÊÈÖ¹æ¤âÎÙÆ±»Î¡£È»¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤¿2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢LUNA SEA¡ÖMOTHER¡×¤È¹õÌ´¡Öfeminism¡×¡£¤½¤ì¤¬Í´Ìï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È·Ú²»Éô¤ÇX JAPAN¤äLUNA SEA¤ò¥³¥Ô¡¼¡£¡Ö¥¨¥ì¥¤òÇã¤¦¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥®¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ÆÌµÍý¤ä¤ê¥á¥¿¥ë¤òÃÆ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡1997Ç¯¤ËÈ»¿Í¤¬DuelJewel¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Í´Ìï¤Ï¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÄê´üÅª¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ»¿Í¤ÏÅö»þ¤«¤é²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¿¡£¡Ø¥³¥¤¥Ä¤ÏÀäÂÐÇä¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2000Ç¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤òµ¡¤ËÈ»¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÍ´Ìï¤¬²ÃÆþ¡£Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÄó½Ð¤·¤¿¾¡Éé¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÆóÅÙÌÜ¤ÎÊÌ¤ì¤ò...¡×¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤°Å¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤½¤Î¶Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Àµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¤ä¤¬¤Æ½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¤äO-EAST¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö²»³Ú¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡È³Ú¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÀÎ¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂ³¤±¤ì¤ÐÂ³¤±¤ë¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤µ¤¨ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤ò±Û¤¨¡¢Í´Ìï¤ÏºÆ¤Ó¡È³Ú¤·¤¤¡É¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡È½èÊýäµ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤ÏÀ¸¤¤ë»Ù¤¨¤À¡£