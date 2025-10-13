¡ÚÂîµåÃË»Ò¡Û´Ú¹ñ¤Ë¾¡Íø¤·½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬2ÀïÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Î³èÌö¡Ò¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ó
¡þÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025(11¡Á15Æü¡¢¥¤¥ó¥É)
¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ï12Æü¤Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3»î¹çÀè¼è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¡¢Âè1»î¹ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì)¤È¥¢¥ó ¥¸¥§¥Ò¥ç¥óÁª¼ê(Æ±13°Ì)¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤ÇÎ¾¹ñºÇ¾å°ÌÁª¼êÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Àï¤ËÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê(Æ±16°Ì)¤Ï¥Á¥ç ¥Ç¥½¥óÁª¼ê(Æ±66°Ì)¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜ¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Âè3»î¹ç¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(Æ±20°Ì)¤Ï¥ª ¥¸¥å¥ó¥½¥óÁª¼ê(Æ±19°Ì)¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2-1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿Âè4»î¹ç¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤È¥Á¥ç ¥Ç¥½¥óÁª¼ê¤ÎÂÐÀï¤Ë¡£¤³¤³¤ÇÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ï¥Á¥ç ¥Ç¥½¥óÁª¼ê¤ò°µÅÝ¤·¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£Âè1»î¹ç¤ËÂ³¤Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬Áê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º2ÀïÏ¢Â³¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ÆüËÜ¤¬½à·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ï5°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÃË»Ò¡£½à·è¾¡¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¢¦ÆüËÜ¤Î½à¡¹·è¾¡·ë²Ì
Ä¥ËÜÃÒÏÂ 3-0 ¥¢¥ó ¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó(11-9¡¢13-11¡¢11-7)
¾¾Åçµ±¶õ 3-2 ¥Á¥ç ¥Ç¥½¥ó(14-12¡¢10-12¡¢4-11¡¢11-8¡¢11-4)
¸Í¾åÈ»Êå 0-3 ¥ª ¥¸¥å¥ó¥½¥ó(7-11¡¢5-11¡¢8-11)
Ä¥ËÜÃÒÏÂ 3-0 ¥Á¥ç ¥Ç¥½¥ó(11-5¡¢11-9¡¢11-6)