½©ÌîÄª»Ò¡¢´ÊÃ±¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¸ø³«¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤âÍ¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×
¡¡½÷Í¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¾¯¤··Ú¤á¤ÎÄ«¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½©ÌîÄª»Ò¡¢Â¤Î¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·ÄË¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
½©Ìî¤Ï¡¢¡Ö´ÊÃ±¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼¤Ù¡¢Âô»³ÈÕ¸æÈÓÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Äº£Ä«¤Ï¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë²òÅà¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤âÍ¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¤µ¤Æ¡¢¸ÄÅ¸4ÆüÌÜ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤âÂô»³¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª°©¤¤½ÐÍè¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£