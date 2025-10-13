前日12日に2025年のCSファーストステージが終了。DeNAと日本ハムが2連勝でファイナルステージ進出を決めました。野球解説者でもある赤星憲広さんは、パ・リーグの対戦に注目。勝負をわけたワンシーンについて解説しました。

第2戦は序盤からHR攻勢に出たオリックスと、ヒットを量産した日本ハムの点の取り合いの展開に。オリックスが1点リードとすると、4回以降は両チーム追加点なく進行します。

再び試合が動いたのは8回裏。日本ハムはオリックスの3番手・岩嵜翔投手の前に2三振と、2アウト走者なしに追い込まれます。しかしここから連打で1、2塁と好機をつかむと、レイエス選手が逆転2点タイムリー。9回を三者凡退に抑え、日本ハムが勝利しました。

赤星さんが注目したのは、このレイエス選手の打席。初球のストレートを見逃すと、高めのストレートが外れボールとなります。ここから2球のフォークを見逃し、3ボール1ストライク。ここでレイエス選手は5球目の155キロストレートにフルスイングするも、空振りとなります。フルカウントとなり、決着がついたのは続く6球目。156キロのストレートをとらえるとライトフェンス直撃の一打となりました。自動スタートをきっていたランナー2選手は一気にホームイン。これで日本ハムが逆転に成功しました。

この打席で赤星さんが注目したのは、見逃した4球目のフォークと空振りした5球目のストレート。「オリックスバッテリーからすると、フォークは見極められてるなと感じたと思う。それで、次の5球目は高めのストレートを投げるんですね」と球種選択について言及します。さらに5球目を空振りしたことで「レイエス選手は自分のスイングを見て、次もストレートがくるんじゃないかと思ったと思う。オリックスバッテリーもフォークは見極められてるから、ストレートでいこうって考えたと思う」と語りました。

レイエス選手は6球目に対し、コンパクトなスイングに変更。5球目と同じくストレートを投じられましたが、スイングを変えたことでタイミングを合わせることができ、値千金の一打を放つことができました。

さらに、これが生まれたのは8回裏2アウトランナーなしからの場面。土壇場での逆転劇に「相手に与えるダメージもかなり大きかった」と解説しました。

(10月12日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)