¡Ú ÈÄÌîÍ§Èþ ¡Û ¡Ö¾Íè¤Ê¤Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡¡Ì¼¤È½é¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢ÂÎ¸³¤òÊó¹ð ¡¡¡ÖÎÞ¤¢¤ê´¶Æ°¤¢¤ê¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È°ì½ï¤Ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¿¦¶ÈÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Åìµþ¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÈÄÌîÍ§Èþ ¡Û ¡Ö¾Íè¤Ê¤Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡¡Ì¼¤È½é¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢ÂÎ¸³¤òÊó¹ð ¡¡¡ÖÎÞ¤¢¤ê´¶Æ°¤¢¤ê¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿¡×
ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤·¤´¤È¡£¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ì¼¤¬°å»Õ¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¼ê½Ñ¼¼¤Çºî¶È¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢ÎÐ¤È²«¿§¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤ÆÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¿§¡¹»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡ÄÎÞ¤¢¤ê´¶Æ°¤¢¤ê¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤ÎÆü¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¶á±×¡¹°¦¤ª¤·¤¤Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ì¤ë¹¬¤»¤ä´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ¤âÍ¥¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾Íè¤Ê¤Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌ¼¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¤Á¤ó¡Á²£´é¤È¤â¤Á¤ó¤ËÄ¶»÷¤Æ¤ë¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤é¡©¤Á¤Ó¤È¤â¤Á¤ó¤«¤Ê¡©¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤â¤Ê¤ó¤À¤«Âç¿Í´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤È¤Æ¤â ¤¤¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤Í¡×¡ÖÆü¡¹¤Î»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¹Ô¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û