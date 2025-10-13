¥Ï¥Þ¥¹¿Í¼Á²òÊü¡¢ÏÂÊ¿¤ØÁ°¿Ê¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÀïÆ®½ª·ë¡×
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï13Æü¡¢À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á20¿Í¤Î¤¦¤ÁÂè1¿Ø¤Î7¿Í¤ò²òÊü¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤ÏÊÆÀ¯¸¢¤Î¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤Î¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤Ë¹ç°Õ¡£2Ç¯Í¾¤ê¤ÎÀïÆ®¤Ç6Ëü7Àé¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Á°¿Ê¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡ÖÀïÆ®¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£13Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñ²ñ¤Ç±éÀâ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¥¬¥¶ÏÂÊ¿¤ò½ä¤ë¼óÇ¾²ñ¹ç¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡7¿Í¤Ï¥¬¥¶¤ÇÀÖ½½»ú¹ñºÝ°Ñ°÷²ñ¡ÊICRC¡Ë¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¼«¹ñÎÎÆâ¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¡£À¸Â¸¤¹¤ë»Ä¤ê¤Î¿Í¼Á13¿Í¤â13ÆüÃæ¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÄäÀïÈ¯¸ú»þ¤Î¿Í¼Á¤Ï48¿Í¤Ç¡¢¹´Â«Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤âÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï12Æü¡¢ÃæÅì¤Ë¸þ¤«¤¦ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡Æâ¤Ç¡¢ÄäÀï¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£13Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¹ñ²ñ±éÀâ¤ËÀèÎ©¤Á¿Í¼Á²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¡£¥¨¥¸¥×¥ÈÅìÉô¥·¥ã¥ë¥à¥¨¥ë¥·¥§¥¤¥¯¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ13Æü¡¢¼óÇ¾²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ÊÆ¼çÆ³¤Î·×²è¤Ø¤Î»Ù»ý¤òµá¤á¤ë¡£