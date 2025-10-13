川口ゆりな、Kep1erシャオティンと鎌倉満喫 プラベショットに「シャオリナ尊い」「仲良しで微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/10/13】アーティストやモデルとして活動する川口ゆりな（Kawaguchi Yurina）が10月12日、自身のInstagramを更新。グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）のシャオティン（XIAOTING）とのオフショットを披露した。
【写真】「ガルプラ」出身美女、 顔寄せ合うプラベショット
この日、川口は「행복한 어느 날（ある幸せな日）」と添え、シャオティンと和室で撮影した写真を公開。シャオティンのスマートフォンを一緒に眺める姿や移動中の車内で愛犬とともに顔を寄せる仲睦まじい姿が収められている。10月6日にシャティンも鎌倉旅行の様子を投稿しており、鎌倉で2人の時間を過ごすことができたようだ。
この投稿には、ファンからは「シャオリナ尊い」「ふたりとも美人」「仲良しで微笑ましい」「最高のショット」といった声が。また、シャオティンも絵文字で反応し、川口とのやり取りを見せている。（modelpress編集部）
