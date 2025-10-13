大谷翔平、決戦前日に激写された表情「あと2秒で襲い掛かってくる」 球団カメラマンの1枚に注目
明日からブルワーズと激突
米大リーグのドジャースは、13日（日本時間14日）に開幕するナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズと対戦する。大爆発に期待がかかる大谷翔平投手の決戦前日の表情に、ファンの注目が集まった。
グイっと顔を前に突き出し、大谷が真剣な表情で迫ってくる。
ドジャース球団カメラマンのジョン・スーフー氏が、リーグ優勝決定シリーズ開幕前日の日本時間13日に、自身のインスタグラムを更新。「スーフーのスクラップブック “集中”」と記して公開した写真には、SNS上の日本人ファンから様々な声が上がった。
「戦う顔してる！」
「この表情、何かやってくれそうな予感！ ブルワーズ戦楽しみです」
「どでかい1発お願いします」
「日本の伝統の歌舞伎役者ごとき目力。 カメラマン対応力高い！」
「あと2秒で襲い掛かってくるぞこれ」
「復調間違いない！！」
ポストシーズンではレッズとのワイルドカードシリーズ初戦では2本塁打を放ったものの、フィリーズとの地区シリーズでは打率.056に終わった大谷。今季6戦全敗の天敵ブルワーズ撃破へ、完全復活を遂げる。
