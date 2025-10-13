明日からブルワーズと激突

米大リーグのドジャースは、13日（日本時間14日）に開幕するナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズと対戦する。大爆発に期待がかかる大谷翔平投手の決戦前日の表情に、ファンの注目が集まった。

グイっと顔を前に突き出し、大谷が真剣な表情で迫ってくる。

ドジャース球団カメラマンのジョン・スーフー氏が、リーグ優勝決定シリーズ開幕前日の日本時間13日に、自身のインスタグラムを更新。「スーフーのスクラップブック “集中”」と記して公開した写真には、SNS上の日本人ファンから様々な声が上がった。

「戦う顔してる！」

「この表情、何かやってくれそうな予感！ ブルワーズ戦楽しみです」

「どでかい1発お願いします」

「日本の伝統の歌舞伎役者ごとき目力。 カメラマン対応力高い！」

「あと2秒で襲い掛かってくるぞこれ」

「復調間違いない！！」

ポストシーズンではレッズとのワイルドカードシリーズ初戦では2本塁打を放ったものの、フィリーズとの地区シリーズでは打率.056に終わった大谷。今季6戦全敗の天敵ブルワーズ撃破へ、完全復活を遂げる。



（THE ANSWER編集部）