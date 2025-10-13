今すぐ【ダイソー】に駆け込んでーーッ！“スマホ迷子”を防止する「優秀アイテム」

スマホがバッグの中で迷子になりがち……。そんな悩みを解決するなら、【ダイソー】から登場した便利なアイテムがおすすめ。今回は、国内最大級のファッションイベント「東京ガールズコレクション」とのコラボで発売されたショルダー & ストラップをご紹介。実用性の高さはもちろん、デザインも可愛いので、ぜひスマホの迷子対策に使ってみて。

レザー調素材が上品な高見えショルダー

【ダイソー】「ワイドモバイルショルダー（ストラップシート付、合皮）」\330（税込）

高級感のあるレザー調の素材で、高見えが狙えるスマホショルダー。黒地に白のステッチが映えるデザインで、オフィスシーンにもマッチしそう。ショルダーの長さは約123cmあり、調節も可能。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「柔らかくて体になじみます」とのことで、使い心地も良いようです。

秋ムードを盛り上げるふわふわ素材のストラップ

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

スマホに取り付けるだけでシーズンムードを高めてくれそうなふわふわ素材のストラップ。こっくりとした秋色が、上品かつ大人っぽい雰囲気を漂わせます。手首に引っ掛けることができるので、バッグの中でスマホが迷子になるのを防止できるはず。レポーターのとも*さんによると「肌触りが最高」なのだそう。スマホ用としてはもちろん、バッグやポーチにチャームとして付けるのもおすすめ。

