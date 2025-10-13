黒竜江仙洞山梅花鹿（ハナジカ）国家級自然保護区に生息する雄のハナジカ。（資料写真、ハルビン＝新華社配信／王勇剛）

【新華社ハルビン10月13日】実りの秋を迎え、中国最北の黒竜江省各地の山々は、木々が色とりどりの秋の装いに「衣替え」を済ませた。同省ならではの秋景色や豊かな文化的蓄積、新たな文化・観光体験が各地から訪れる人を迎えている。

海から車を運転してハルビンを訪れた鄭（てい）さんは、「最も美しい国道」と呼ばれる331号線を北上した。大興安嶺地区の加格達奇（ジャグダチ）天台山風景区では、黄、緑、青、赤、だいだいなどの色彩が織りなす「五花山色（五彩の山の色）」の絶景を堪能したという。「大興安嶺の秋は美しいと聞いていたが、これほど感動的とは思わなかった」と語った。

黒竜江仙洞山梅花鹿（ハナジカ）国家級自然保護区に生息するハナジカ。（資料写真、ハルビン＝新華社配信／王勇剛）

例年9月下旬から10月中旬、同省の「五花山」と表現される各地の紅葉・黄葉の名所は見頃を迎え、大地に鮮やかな絵巻のような絶景が広がる。鉄力市の桃源湖風景区では、オオカリが秋色に染まる山々の上空を飛び去っていく。チチハル市拝泉県の黒竜江仙洞山梅花鹿（ハナジカ）国家級自然保護区では、ハナジカの群れが山林でのんびりと草を食み、色づいた山々と調和した美しい景色が広がる。黒河市の五大連池風景区も紅葉、黄葉の最盛期を迎え、赤・黄・緑の山林と澄み切った湖水が見事なコントラストを描く。

国慶節と中秋節の連休期間（1〜8日）中、帽児山、鏡泊湖、五大連池など省内各風景区の入場者数は大幅に増加、特に五大連池風景区は前年同期比で36％増えた。（記者/張玥）