◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第２日▽明大３―２法大（１３日・神宮）

「血の法明戦」と呼ばれるライバル校対決は、法大が明大に痛恨の逆転負けを喫し、２連敗で勝ち点を落とした。先発したサウスポー・野崎慎裕（４年＝県岐阜商）が２−１と１点リードの８回２死走者なしから、四球をきっかけに味方の失策なども絡み同点とされると、明大の３番・榊原七斗外野手（３年＝報徳学園）に一塁へのタイムリー内野安打を浴び、勝ち越しを許した。

大島公一監督（５８）は「野崎がよく投げてくれた。今季一番良かった。安心して見ていられました」と１１７球の力投をねぎらった。勝てばタイに持ち込み、第３戦へと望みをつなげたが、勝ち点を献上。２戦先勝方式では、法大は２０１９年秋を最後に明大から勝ち点を挙げられていない。

「なかなか明治の壁を越えられない。打倒・明治でこれからしっかり練習していきたい」と指揮官。今秋ドラフト候補で主将の松下歩叶（あゆと）内野手（４年＝桐蔭学園）も「力負けです。チームとしても個人としても立て直して臨まないといけない。最終節に向けて整えて挑みたい」と悔しさの中で、必死に前を向いた。（加藤 弘士）