¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙÌîºê²ÃÆà»ÒÌò¤Ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê3¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬±é¤¸¤ëÌîºê²ÃÆà»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！役所広司、佐藤浩市、目黒蓮ら
¡¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆJRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬±é¤¸¤ëÌîºê²ÃÆà»Ò¤Ï¡¢·ª¿Ü¤Î¸µÎø¿Í¡£ËÌ³¤Æ»Æü¹âÃÏÊý¤Î¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¸»ºËÒ¾ì¡¦¥Î¥¶¥¥Õ¥¡¡¼¥à¤òÉã¤È°ì½ï¤Ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¼Â²È¤ÎÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÇÏ¤Î¸ÄÀ¤äÀ³Ê¤òÂª¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²Æ±Á³¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¶¥¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤ËÌÜ°ìÇÕ¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
