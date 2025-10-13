＝LOVE、プロデューサー・指原莉乃のすごすぎるバーベキューを告白 齋藤樹愛羅はタピオカで大ピンチ
タレントの指原莉乃が、自身がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」（野口衣織、齋藤樹愛羅、大谷映美里、高松瞳（※高＝はしごだか）、大場花菜）とともにあす14日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 食の危険！秋の味覚スペシャル』に出演する。
【番組カット】指原莉乃が率いて…バラエティーに挑む＝LOVE
VTRでは、知らないと危ない秋の味覚に潜む危険を紹介する。ダイエット中に冷凍のエノキタケを毎日食べていた女性が、激しい腹痛と嘔吐で救急搬送。電子レンジで温める時にやりがちなあるミスが原因だった。イベントで見かけた、しいたけのチーズ焼きを自宅で作った男性は数日後、身体に謎の発疹が現れる。さらに翌日、強烈な痒みで目を覚ますと全身にミミズ腫れができていた。原因となったしいたけの間違った調理方法が明かされる。
スタジオには、指原がプロデュースを手掛ける＝LOVEから5人のメンバーを率いて登場。「きょうはぜひニックネームで呼んでください！」という指原の提案で、笑福亭鶴瓶がその場でメンバーのニックネームを覚える。
VTRにちなんだ食にまつわるトークも。指原は「せっかくだからいいところに連れていってあげよう」と、大谷を連れて高級料理店を訪れた時のエピソードを披露する。シメの豪華な食事が出てきたところで大谷のほうを見ると、そこには驚きの姿があったという。指原が当時は言えなかった“まさかの光景”が明らかになる。
大場は「指原さんとみんなでごはんに行った時に、マジシャンの方が来たんですよ！」とすごすぎるバーベキューを回想。指原が語ったマジシャン登場の真相とド派手な演出にスタジオは笑いに包まれる。また、齋藤は「タピオカを飲んだ時に、夜お腹がパンパンに膨れちゃって」と大ピンチの体験談を紹介。破裂するのではないかと不安な中で齋藤がとった信じられない行動に一同は驚きを隠せない。
