吉岡里帆、旗を振り回して映画舞台あいさつ「朝言われました」 オダギリジョー監督の代わりに
俳優の吉岡里帆、オダギリジョー監督が13日、都内で行われた映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】『オリバーな犬』の旗を振り回して登場した吉岡里帆
吉岡は、オダギリ監督の特製の旗を振り回して入場。テレビシリーズからの大ファンで参加できたことがうれしかったそう。吉岡は「話したいことが山のようにありすぎて。うまく抜粋しなきゃいけないと寝る前思っていて。どうしたらいいんだろうって思ってたんですけど、どうしましょう」と照れ笑いを浮かべていた。オダギリ監督は「そしたら、まさか旗を旗を振らされてね」とツッコミを入れ、吉岡は「旗は朝言われまして（笑）。『オダギリさんの代わりに』というところで。オダギリさんが毎回旗を振ってらっしゃるみたいなんですけど、今日は代わりに振らせていただきました」と笑顔で報告していた。
イベントには、森川葵、高嶋政宏（※高＝はしご高）、菊地姫奈も参加した。
本作は、オダギリが脚本・監督・編集・出演する2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平（池松壮亮）と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
