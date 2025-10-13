オダギリジョー監督、吉岡里帆から炎上ネタの話題出されて苦笑い「社会は静まったんだから」
俳優の吉岡里帆、オダギリジョー監督が13日、都内で行われた映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】『オリバーな犬』の旗を振り回して登場した吉岡里帆
吉岡は、オダギリ監督の特製の旗を振り回して入場。テレビシリーズからの大ファンで参加できたことがうれしかったそう。吉岡は「話したいことが山のようにありすぎて。うまく抜粋しなきゃいけないと寝る前思っていて。どうしたらいいんだろうって思ってたんですけど、どうしましょう」と照れ笑いを浮かべていた。
そんな中で吉岡は「オリバーの宣伝を私はずっと追いかけてまして。オダギリさんのネットニュースが上がると基本的に全部チェックするようにしていて。オダギリさんなんて面白いニュースが多いんですよ」と明かした。まず最初に取り上げたニュースとして9月放送のTBS系『人生最高レストラン』に「韓国行った時に行ったレストランでサインを『こうだくみ』って書いた…。チャーミングだなと思った」と炎上ネタを取り上げて、オダギリ監督は「わざわざ言わないでいいよね！一応、社会は静まったんだから」と苦笑いだった。それ以外も『ボクらの時代』を見るなど細かくチェックしていることが判明。オダギリ監督も「めちゃめちゃ見てるやん！本当にありがとう」と笑っていた。
イベントには、森川葵、高嶋政宏（※高＝はしご高）、菊地姫奈も参加した。
本作は、オダギリが脚本・監督・編集・出演する2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平（池松壮亮）と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
