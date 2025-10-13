¹õÌÚ²Ú¡¡ÉñÂæ¶¦±é¼Ô¤È¡È²ÈÂ²S¡É¤â¡ÄÈ±¤ÎÌÓ¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÀ¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ²Ú¡Ê35¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡¡¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤¬³¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ12Æü¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÂô»³¹Í¤¨¤ÆÂô»³ÂÐÏÃ¤·¤ÆÂô»³»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÌÚ¤ÎÈ±·¿¤Ç¡¢°Å¤á¤ÎÃãÈ±¤ËÀ÷¤á¡¢¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥«¥Ã¥È¡£¶¦±éÇÐÍ¥¤ÇÉ×Ìò¤Î¶¶ËÜ½ß¡¢Ì¼Ìò¤ÎÃæÅÄÀÄ½í¤ÈÊÂ¤Ó¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£