【10月14日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
2025年10月の新商品5品まとめ(10月14日発売予定 )
今週発売のローソン新商品をピックアップ! 心も体も温まるスープや、がっつり食べたいときにぴったりの丼メニューなど注目商品が登場しています。
ローソン2025年10月の新商品まとめ
秋の味覚が楽しめるラインナップをぜひチェックしてみては?
「温・冷 気分で選べる! 明太釜玉風うどん(ちくわ磯辺天入り)」(559円)
「温・冷 気分で選べる! 明太釜玉風うどん(ちくわ磯辺天入り)」(559円)
価格 : 559円
エネルギー : 504kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
その日の気分に合わせて、温かくしても冷たくしてもおいしく食べられるうどんが登場です。明太釜玉風の濃厚なたれにちくわ磯辺天をトッピングし、風味豊かで満足感のある一品。つるっとした麺の食感と磯の香りが楽しめます。
「食物繊維が摂れる 鶏つくねと根菜の和風スープ」(378円)
「食物繊維が摂れる 鶏つくねと根菜の和風スープ」(378円)
価格 : 378円
エネルギー : 87kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※近畿地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
鶏つくねに加え、れんこん・ごぼう・にんじんなどの根菜をたっぷり使用した和風スープが登場。だしの旨みがしっかり効いた優しい味わいで、朝食や軽めのランチにもおすすめの一品です。
「たんぱく質が摂れる もちもち餃子中華スープ〜春雨入り〜」(397円)
「たんぱく質が摂れる もちもち餃子中華スープ〜春雨入り〜」(397円)
価格 : 397円
エネルギー : 159kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
もちもちの餃子とつるっとした春雨を組み合わせた、食べ応えのある中華スープが登場です。野菜やたんぱく質もバランスよく摂れるヘルシーながら満足感のある仕上がりが魅力の一品。寒い日にぴったりの商品になっています。
「おかズドン! Wソースのメンチカツ弁当」(626円)
「おかズドン! Wソースのメンチカツ弁当」(626円)
価格 : 626円
エネルギー : 905kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
俵型のメンチカツを2個盛り付け、それぞれにとんかつソースとケチャップをトッピングたお弁当が登場。2種類の味を一度に楽しめる、おかずが主役のボリューム感のある一品。食欲をそそる香ばしさと甘辛ソースの組み合わせがクセになる商品です。
「Lチキ 旨ダレ黒味」(259円)
「Lチキ 旨ダレ黒味」(259円)
価格 : 259円
エネルギー : 231kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
黒胡椒を効かせたスパイシーな旨ダレが決め手の『Lチキ』が登場。甘辛いタレが衣にしっかり絡み、食べるたびにやみつきになる味わいになっているんだとか。おつまみや小腹満たしにもぴったりのホットスナックになります。
まとめ
10月14日発売の新商品は、「温・冷 気分で選べる! 明太釜玉風うどん(ちくわ磯辺天入り)」や「おかズドン! Wソースのメンチカツ弁当」など、季節の変わり目にうれしい温かメニューが勢揃い! ぜひローソンで新作グルメをチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
