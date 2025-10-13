¶õ¤ÎÎ¹¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¡Ä¡Ö¤«¤¬¤ï¤½¤éÇî¡×25¡¢26Æü¤Ë³«ºÅ¡¡¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÀ©ÉþÂÎ¸³¤ä¹Ò¶õ·ô¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â
2024Ç¯¤Î¤«¤¬¤ï¤½¤éÇî¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¶õ¤ÎÎ¹¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤«¤¬¤ï¤½¤éÇî¡×¤¬25Æü¤È26Æü¤Ë¥µ¥ó¥á¥Ã¥»¹áÀî¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¾¾¶õ¹Á¤Ë½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò9¼Ò¤ä´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ24ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢Ä¾¹ÔÊØ¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤±¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Öー¥¹¤ÇPR¤·¤¿¤ê¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤ä¹Ò¶õ·ô¤ä¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤«¤¬¤ï¤½¤éÇî¡×¤Ï¡¢¹â¾¾¶õ¹Á¤¬³«¹Á35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¹Ò¶õÏ©Àþ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ¸þ¾å¤äÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤í¤¦¤È2024Ç¯11·î¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢24Ç¯¤Ï1ÆüÌó3000¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡Ê26Æü¤Ï¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡Ë¥µ¥ó¥á¥Ã¥»¹áÀî¤ÎÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£