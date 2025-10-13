◇出雲全日本大学選抜駅伝（2025年10月13日 出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロ）

学生3大駅伝の開幕戦、出雲駅伝は22チームが参加して行われ、5区（6.4キロ）を終えて2連覇を狙う国学院大がトップをキープした。

国学院大は4区の辻原輝（3年）が区間新記録でトップに立ち、2番手の早大に23秒差をつけた。5区の高山豪起（4年）も素晴らしい走りを披露。後続との差を広げ、アンカーの上原琉翔（4年）にたすきを渡した。

2番手は米アイビーリーグ選抜で国学院大とは39秒差。アンカーに“山の名探偵”工藤慎作（3年）が控える早大は国学院大から43秒差の3番手となった。4番手は創価大で、駒大は6番手、中大は9番手、青学大は10番手となった。

▽学生3大駅伝 出雲全日本大学選抜駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝の3つ。出雲は最も短い6区間45.1キロで争われる。全日本（11月2日）は8区間106.8キロ、箱根（来年1月2、3日）は10区間217.1キロ。昨年は出雲と全日本を国学院大が制し、今年の箱根は青学大が2連覇を果たした。