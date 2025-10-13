Photo: mio

コーヒーを通して「文化」を味わう。

9月24日（水）〜27日（土）まで東京ビッグサイトにて開催された『SCAJ』（南1・2ホールは26日まで）に今年も参加してきました。昨年の来場者数7万5,217人に対し、今年は9万6,823人と大変な賑わい。

会場での、ちょっと変わった文化の体験が心に残りました。

スパイス×コーヒーの「アラビアコーヒー」を体験

Photo: mio

「Saudi Coffee Association」（サウジコーヒー協会）のブースで体験できたのは、サウジアラビアのアラビアコーヒー。実はこのアラビアコーヒー、コーヒーでもてなすこと自体が、ユネスコ無形文化遺産登録に登録されているのです。

Photo: mio

実際に試飲をいただいてみると、わたしたちが普段飲んでいるコーヒーとはまるで違う（！）。お茶のような色合いのアラビアコーヒーは、コーヒーを煮出してカルダモンなどを加えたもの。スパイスが爽やかに香り、スッキリとした味わいでした。

Photo: mio

ブースにはこんな空間も。ここは、サウジアラビアの家にある「マジュリス」という空間を再現したもの​​。日本で言うと、応接間とか茶の間といった感覚でしょうか。

思いがけず、文化遺産そのものを体験することができました。

飲み口約1mmの漆の「コーヒー椀」

Photo: mio

福井県鯖江から出展していた「うるしの駒や」で見つけたのは、コーヒーのための「うすくちうるし®」。

Photo: mio

飲み口の薄さは、なんと1mm程度。実際にこの椀でコーヒーを飲ませてもらったところ、コーヒーがなめらかに舌に届くのです。

この椀は、ろくろと刃物を使っ​​て国産ケヤキの木地を挽いた後、さらに手作業で飲み口を研いでこの薄さになっているのだとか。コーヒーを飲むのに木目の器を使うイメージがなかったけれど、実際に触れてみると温かみを感じます。

Photo: mio

手で包むように持っていても熱くないのは、熱伝導率の低い木製ならでは。

それに木製ならば、ガラスや陶器と違って薄くても割れにくい。より長く使えて、器に愛着が湧き、より美味しいコーヒーが飲めそうです。

『SCAJ』の会場でなければ、なかなかできなかったであろうこの体験。コーヒーを飲むことが、知らなかった文化や道具に触れるきっかけにもなりました。