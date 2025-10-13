¡ÖÁ´Á³µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×À¶¿åÈþº½à¥í¥ê¡¼¥¿É÷¥ß¥Ë¾æáµ×¡¹¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤ß¤¿¤¤¤Î¤¹¤´¤¤»÷¹ç¤¦¡×
Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ªÇÉ¼êÈ±¡õ¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤ËÂçÈ¿¶Á
¡¡¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿55ºÐ½÷Í¥¤¬à¥í¥ê¡¼¥¿É÷¥ß¥Ë¾æá¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÂè1ÏÃ¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶¿åÈþº½¡£¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤ÎµÒ¤ÇÂç½°±é·à¤Î¸µÌò¼ÔŽ¥É©¾Â¸ÞÏº(ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº)¤¬¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë°ìºÂ¤ÎºÂÄ¹Ž¥»ÔÂ¼ÀãÇ·¾çÌò¤òÌ³¤á¤¿À¶¿å¤Ï¡¢ÇÉ¼êÈ±¡õËÄ¤é¤ó¤À¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥í¥ê¡¼¥¿É÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¹ë²÷¤ÊÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÏÀ¶¿å¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¡ÖÀ¶¿åÈþº½¤ÈÁ´Á³µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¶¿åÈþº½???¡×¡ÖåºÎï²Ä°¦¤¤¡£ ¥³¥¹¥×¥ì¤ß¤¿¤¤¤Î¤¹¤´¤¤»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥²¥¹¥È¤¬ÊªÀ¨¤¤¹ë²Ú¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¼ç±é¤ÎµÜºêÈþ»Ò(66)¡á·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°á¾Ø¤òÃå¤³¤Ê¤·à¥Î¥ê¥Î¥êá¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÀ¶¿å¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1987Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¾ÅÆîÇúÁöÂ²¡×¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿À¶¿å¤Ï¡¢Ì¾ºî±Ç²è¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¡£91Ç¯¤ÎÂè14²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢93Ç¯¤ÎÂè16²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢98Ç¯¤ÎÂè21²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£