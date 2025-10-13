お笑いコンビ「見取り図」が13日までに公式YouTubeチャンネル「見取り図ディスカバリーチャンネル」を更新。リリー（41）が「Xをやめた」とし、その理由を語った。

動画の冒頭で相方・盛山晋太郎から「リリーさん、あなたXをやめましたよね？」と聞かれたリリーは「厳密に言えばアカウントはあるけど、1回、X抜きをしようかなと思って」と告白。約2カ月間、一切Xを見ていないとした。

リリーはXなどのSNSから距離を置いたことによるメリットとして「Xが別世界だと気づく」と説明。「Xを見ていなかったら、この中で行われていることに一切気がつかない」と語ると、盛山も「誰々が炎上しているとか（気づかない）」と納得していた。

さらに「スマホを見る時間が減る」とし、「X見てると水着（姿の女性の画像）とかが流れてくる。見ないからムラムラしなくなった」とも語っていた。そして「総じてメンタルにいい」とし「日々、流し見でも嫌なニュースって入ってくるじゃないですか。それが無くなった」と強調した。

デメリットとしては「ニュースに疎くなる」とし、「僕がテレビのニュースを見ないのもあるけど、政治のことや事件のことなんかのニュースが正直わからない」とした。また「“SNSあるある”が分からない」「話に入れない」などを挙げた。

リリーは「今のXはおかしい」とも語り「Xでお金稼げるじゃないですか。嘘を書いてでも（インプレッション目的で）見られるようにする。だから混沌としている」と、インプレッション稼ぎ目的で虚偽の投稿があふれていると指摘した。