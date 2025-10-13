AKB48が13日、千葉・幕張メッセで握手会イベントを開催し、卒業生の前田敦子（34）、高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）、指原莉乃（32）が参加した。

4人はグループの結成20周年を記念したシングル「Oh my pumpkin！」の選抜にOGとして選ばれている。

現役メンバーとともに同曲のパフォーマンスに参加。大歓声の観客席を見て、高橋が「この感じ、めちゃくちゃ久しぶりじゃない？にゃんにゃん（小嶋）」と呼びかけた。すると小嶋は「AKBオタクの皆さん、久しぶり〜！」と、笑顔で手を振った。小嶋のらしさあふれる“オタク呼び”に、高橋からは「ストレートすぎますから」とツッコミを入っていた。

現役時代は週末になると、全国各地で握手会に参加していた。指原は「昔を思い出すというか。幕張と横浜を交互に行き来していた時代を。軽い軟禁状態」と笑わせつつ、「こうやって応援されている今のAKBも、凄いなって思います」としみじみ語った。

イベントでは、カラフルなペンライトが客席を彩った。現役メンバーにはそれぞれの推しカラーがあり、高橋が「うちらの時代は3色のみだった」と隔世の感を口に。前田は「アンミカさんみたいなこと？メンバーみんなカラー違うってこと？」と笑わせていた。

4人は12月に開催される日本武道館での公演にも参加する。高橋は「次、皆さんにお会いできるとしたら、武道館…？」と、ファンとの再会を心待ちにしていた。