Áð¤Ê¤®¹ä¤¬°ð³À¡¦¹á¼è¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ò¼«µÔ¹ðÇò¡ÖÈ¢»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤µ¾å¤²¤µ¤ì¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ù¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°ð³À¸ãÏº¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤È¤Î¸µ£Ó£Í£Á£Ð£³¿ÍÁÈ¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤Ç¤ÎàÎ©¤Á°ÌÃÖá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï°ð³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¸ãÏº¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âËÍ¤é¤Î¤³¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡££³¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×£Ì£É£Î£Å¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìµ÷Î¥´¶¤¬°ã¤¯¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸ãÏº¤µ¤ó¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦£Ì£É£Î£Å¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï¸ãÏº¤µ¤ó¤È£Ì£É£Î£Å¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤È¸ãÏº¤µ¤ó¤Ï£Ì£É£Î£Å¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤ò¡ÖÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÎã¤¨¡¢¡Ö¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹£²¿Í¤È¤â¡£¥Û¥ó¥È¤ËÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢£²¿Í¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢£³¿Í¤Î°Õ³°¤Ê¿ÈÄ¹º¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö£²¿Í¤È¤â¿ÈÄ¹¹â¤¯¤Æ¤Í¤§¡£¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤Ç¡¢¸ãÏº¤µ¤ó¤â¹â¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾¯¤·¤¯¤Ü¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼èºà¤È¤«¤Ç¤Ê¤ó¤«È¢»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¿ÈÄ¹¤ò¡Ë¤«¤µ¾å¤²¤µ¤ì¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ù¤·¤¯¤Æ¡Ä¤¤¤Ã¤Ä¤âÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤èËÍ¡×
¡¡¤¿¤ÀËÜ¿Í¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Ê¤ó¤«£²¿Í¤Î´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ý¤¯¤Æ¡£¤¯¤Ü¤ó¤Ç¤ó¤Î¤¬¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤ë¤È°ìÈÖ¤ª¤µ¤Þ¤ê¤è¤¯¤Æ¡¢¡ÊÃ¼¤À¤È¡ËÆÌ±ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£»ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÃ»½ê¤âÄ¹½ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁð¤Ê¤®¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£