¡ÚÅìµþ£¸£Ò¡¦¥×¥é¥¿¥Ê¥¹¾Þ¡Û½ÐÃÙ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥¨¥à¥¥Ï¥¯¤¬£²Ï¢¾¡¡¡Ã°ÆâÍ´¼¡µ³¼ê¡ÖÁ°È¾¤Ïº½¤ò¤«¤Ö¤»¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤»¤¿¡×
¡¡£±£°·î£±£³Æü¤ÎÅìµþ£¸£Ò¡¦¥×¥é¥¿¥Ê¥¹¾Þ¡Ê£²ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¢¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£·Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥¨¥à¥¥Ï¥¯¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦°ËÆ£·½»°±¹¼Ë¡¢Éã¥ë¥ô¥¡¥ó¥¹¥ì¡¼¥ô¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£³£¸ÉÃ£¸¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï£±Æ¬¤À¤±½ÐÃÙ¤ì¤ÆºÇ¸åÊý¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä°ÌÃÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£ºÇ¸å¤Ï¥·¥ç¡¼¥ê¥Ð¡¼¥¹¡ÊÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¡¢£²Ãå¡Ë¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò£±ÇÏ¿Èº¹¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
Ã°ÆâÍ´¼¡µ³¼ê¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ïº½¤ò¤«¤Ö¤»¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤¿¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿·ÇÏ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£°ËÆ£·½Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤Ï±ä¤Ó¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£»¥ËÚ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤â¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£