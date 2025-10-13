オダギリジョー監督、東宝特撮ファンからの好評に感謝 高嶋政宏が力説「むちゃくちゃ刺さってました」
俳優の高嶋政宏（※高＝はしご高）、オダギリジョー監督が13日、都内で行われた映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】『オリバーな犬』の旗を振り回して登場した吉岡里帆
高嶋は本作特有の世界観が大好物だったそうで「今季最高傑作の映画。僕は試写で観た時、本当に心の底からそう思いました」と絶賛した。ゴジラ生誕40周年記念作品『ゴジラVSメカゴジラ』に出演するなど、東宝特撮との縁が深く「東宝特撮映画ファンにはむちゃくちゃ刺さってました。めちゃくちゃ面白かった、と」と報告。オダギリ監督は『仮面ライダークウガ』に五代雄介／仮面ライダークウガ役で主演。元東映で『仮面ライダークウガ』のプロデューサーとして知られる高寺成紀氏（※高＝はしご高）が「監督からクウガ25周年に因んで何か出来ないかって提案があり→みのりっちとゲゲル好きの5人がカメオ出演してます！」と特撮ファン垂涎の報告をしていたこともあり、ファンも大きくうなずいていた。
オダギリ監督は「え〜！そうなんですか！」と感謝していたが「僕、たぶん特撮ファンの方にはすごく嫌われているはずですけど」とぽつり。オダギリ監督がテレビやラジオでした『仮面ライダークウガ』に関する心無い切り取りニュースが炎上していたが、今年の『仮面ライダークウガ』25周年企画にオダギリ監督が参加し、本作に『クウガ』キャストがカメオ出演していることをファンは感謝している。特撮ファンの知り合いも多い高嶋も「そんなことないでしょう」と否定していた。
イベントには、吉岡里帆、森川葵、菊地姫奈も参加した。
本作は、オダギリが脚本・監督・編集・出演する2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平（池松壮亮）と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
