長野vs讃岐 スタメン発表
[10.13 J3第31節](長野U)
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 13 小西陽向
MF 25 田中康介
MF 77 ターレス
FW 20 加納大
FW 87 村上千歩
監督
藤本主税
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 2 内田瑞己
DF 3 井林章
DF 24 上野輝人
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 21 ノ・スンギ
MF 23 岩岸宗志
MF 33 河上将平
FW 10 川西翔太
FW 22 大野耀平
控え
GK 41 飯田雅浩
DF 5 小松拓幹
DF 18 宮市剛
DF 35 左合修土
MF 7 江口直生
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
FW 40 西丸道人
FW 88 松本孝平
監督
金鍾成
