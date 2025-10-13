[10.13 J3第31節](長野U)

※14:00開始

主審:植松健太朗

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 7 大野佑哉

DF 16 石井光輝

MF 10 山中麗央

MF 17 忽那喬司

MF 23 イム・ジフン

MF 28 藤川虎太朗

MF 33 安藤一哉

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

控え

GK 1 田尻健

DF 2 酒井崇一

MF 5 長谷川雄志

MF 8 近藤貴司

MF 13 小西陽向

MF 25 田中康介

MF 77 ターレス

FW 20 加納大

FW 87 村上千歩

監督

藤本主税

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 2 内田瑞己

DF 3 井林章

DF 24 上野輝人

DF 99 附木雄也

MF 6 長谷川隼

MF 21 ノ・スンギ

MF 23 岩岸宗志

MF 33 河上将平

FW 10 川西翔太

FW 22 大野耀平

控え

GK 41 飯田雅浩

DF 5 小松拓幹

DF 18 宮市剛

DF 35 左合修土

MF 7 江口直生

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

FW 40 西丸道人

FW 88 松本孝平

監督

金鍾成