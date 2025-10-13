2025Ç¯ÈÇ¡ÖÊüÁ÷½ªÎ»¤¬»ÄÇ°¤ÊÈÖÁÈ¡×¥é¥ó¥¥ó¥° ¡Ø¹ÔÎó¡Ù¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦¡Ù¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¡×¡Ú500¿Í¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Û
¡¡2025Ç¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é½ªÎ»¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¤â¤Ã¤È¤â¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ»ÄÇ°¡×¤È»×¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ËÜ»ï¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Á´¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤Î20Âå¤«¤é60Âå¤Î½÷À500¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¼ç¤Ê11¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£¤½¤Î¥È¥Ã¥×5¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÚÂè5°Ì¡Û¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡ÙÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡62É¼¡Ê1993Ç¯10·î¡Á2025Ç¯6·î¡Ë
¡¡Ìó32Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¾¾¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î2¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆÉü³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬ÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤¬ÃÎ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå¡¦°åÎÅ·Ï¡Ë
¡ÚÂè4°Ì¡Û¡Ø¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡£¡ÙÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡64É¼¡Ê2022Ç¯10·î¡Á2025Ç¯9·î¡Ë
¡¡ÃÎ¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¿·ÃÎ¼±¤ò¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤È¤â¤Ë³Ø¤Ö¡ÈÄ¶¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡É¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡ÖºÇ¿·¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤¬ÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå¡¦³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ê¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢À¯¼£¤äÀ¤³¦¾ðÀª¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬ÄË²÷¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡ÚÂè3°Ì¡Û¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡ÙÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡72É¼¡Ê2002Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¡Ë
¡¡ÅçÅÄ¿Â½õ¤¬MC¤ò¤Ä¤È¤á¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ë¡Î§ÁêÃÌ¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë¡£¸åÈÖÁÈ¤Ï¡¢SixTONES¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ù¡£
¡Ö½é´ü¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤Î¤³¤í¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Åö»þ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤É¤¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê50Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡ÖËÌÂ¼ÊÛ¸î»Î¤È¶¶ËÜÊÛ¸î»Î¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¤Þ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡ÖË¡Î§ÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÍËÌë¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢½é´ü¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤«¤é¤Ï¡¢¶¶²¼Å°»á¡¢´Ý»³ÏÂÌé»á¡¢ËÌÂ¼½ÕÃË»á¤¬À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡£
¡ÚÂè2°Ì¡Û¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¡81É¼¡Ê2018Ç¯4·î¡Á2025Ç¯9·î¡Ë
¡¡²È»ö½é¿´¼Ô¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥¤¥¸¤é¤ìÌò¤À¤Ã¤¿Ãæ´Ý¤¬½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤ÎÌ©²ñÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯8·î¤«¤é½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤±¤É¡¢²È»ö¤äÄ´Íý¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ÖÎÁÍý¤ÎÎ¢µ»¤È¤«¡¢100¶Ñ¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥º¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ´Ý·¯¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ðÊó¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í±×¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÚÂè1°Ì¡Û¡Ø¥µ¥é¥á¥·¡ÙNHK¡¡88É¼¡Ê2011Ç¯5·î¡Á2025Ç¯3·î¡Ë
¡Ö¥é¥ó¥Á¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤éOL¡¢¼Ò°÷¿©Æ²¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÃë¿©¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£Ãæ°æµ®°ì¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¿Í¤Î¿´¤¬¸«¤¨¤ëÃÈ¤«¤¤ÆâÍÆ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ëè½µ·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡Ö¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Î®¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡Ö»Å»ö¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ü¡¼¤Ã¤È¸«¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¤È¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿¦¶È¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿©»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤Æ¡¢Ëè²óË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå¡¦¼«±Ä¶È¡Ë
¡¡20Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯É¼¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥µ¥é¥á¥·¡Ù¡£Éü³è´õË¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤Ç¤¹¤è¡¢NHK¤µ¤ó¡ª