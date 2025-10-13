¡ÚÅìµþ8R¡¦¥×¥é¥¿¥Ê¥¹¾Þ¡Û¥Æ¥¤¥¨¥à¥¥Ï¥¯¹ë²÷º¹¤·¤ÇÌµ½ý2Ï¢¾¡¡¡Ã°Æâ¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤½Ð¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
¡¡2ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¤Î13ÆüÅìµþ8R¥×¥é¥¿¥Ê¥¹¾Þ¡Ê¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢½ÐÉé¤±¤·¤Æ¸åÊý¤«¤é³°¤ò²ó¤Ã¤¿2ÈÖ¿Íµ¤¥Æ¥¤¥¨¥à¥¥Ï¥¯¡Ê²´¡á°ËÆ£·½¡¢Éã¥ë¥ô¥¡¥ó¥¹¥ì¡¼¥ô¡Ë¤¬¹ë²÷¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÌµ½ý¤Î2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿Ã°Æâ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ëº½¤ò¤«¤Ö¤é¤»¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤»¤¿¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¾Ð´é¡£°ËÆ£·½»Õ¤Ï¡Ö¾å¤¬¤ê¤¬À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜ2ºÐÍ¥½Ù¡Ê12·î17Æü¡¢Àîºê¡Ë¤Ï2¾¡ÇÏ¤À¤ÈÃêÁª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¼¡Áö¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£