¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³²¼¼·»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »³²¼¼·»Ò ¡Û ¡Ö¤ªÍ§Ã£¤È¾ÆÆù¡×¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥Ó¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ÈÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÎäÌÍ¤Ç¤¹¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
»³²¼¼·»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£¤È¾ÆÆù¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¼·»Ò¤µ¤ó¤¬¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥Ó¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ÈÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÎäÌÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö#Ê¡²¬¥°¥ë¥á¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÈÎäÌÍ¤Î²èÁü¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤¿¤«¡×¡¦¡Ö¾Æ¤Æù¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ÎäÌÍ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤·¥Ó¡¼¥ë¤â¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¡¦¡Ö¼·»Ò¤Á¤ã¤ó¤ªÆù¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡»³²¼¼·»Ò¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯1·î16Æü
¿ÈÄ¹¡§167cm
¡ã¼ñÌ£¡ä¡§¿É¤¤¤â¤Î½ä¤ê¡¢´Å¤¤¤â¤Î½ä¤ê¡¢¤ª²Ö½ä¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¡¢¤ªÃã¤ò°û¤à¤³¤È
¡ãÆÃµ»¡ä¡§·ã¿É¡¢¿å±Ë¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó
·ì±Õ·¿¡§AB·¿
»ñ³Ê¡§ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö
