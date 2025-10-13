ロサンゼルスの地元紙オレンジカウンティ・レジスターのビル・プランケット記者が１２日、ドジャースとブルワーズが対戦するナ・リーグ優勝決定シリーズの行方を予想した。同紙オンラインに記事を掲載した。

プランケット記者は「スタメン」「先発投手」「ブルペン」「控え選手」「監督」の５項目で両軍を比較。スタメンと先発投手はドジャース優勢、ブルペンはブルワーズ優勢とし、控え選手と監督については互角とした。その上で結論は６試合（４勝２敗）でドジャースの勝利と予想した。

スタメンについてはブルワーズ打線について「１８年ナ・リーグＭＶＰのイエリチしか見当たらない」とスター選手不足を指摘。一方のドジャース打線は大谷とフリーマンがフィリーズとの地区シリーズで左投手に苦戦したが、ブルワーズには高いレベルの左腕投手がおらず「２人を抑えるのは容易ではない」と分析した。

ブルペンについては佐々木の台頭が「ロバーツ監督にとって天の恵みだった」としながらも、経験のない連投をこなせるかどうかに懐疑的。「ロバーツ監督は目をつぶって信頼できる別の投手を選ぶ必要がある」とし、ブルワーズ優位とした。