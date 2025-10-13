日本ハム・齋藤友貴哉が160キロ近いツーシームを連発

プロ野球・日本ハムの30歳右腕が放った時速160キロに迫る“魔球”に衝撃が広がっている。打者をあざ笑うかのように動くボールに「バケモンすぎて笑う」「絶望感与えるレベル」とコメントが寄せられた。

12日にエスコンフィールド北海道で行われたオリックスとのクライマックスシリーズ（CS）・ファーストステージ第2戦は、日本ハムが8回に5-4と逆転。9回のマウンドには齋藤友貴哉投手が立った。

西野、来田を連続三振、森を遊ゴロに仕留め危なげなく試合を終わらせる中で、威力を発揮したのが160キロに迫るツーシーム。158、159キロというスピードで左打者の外角にビシッと決まると、バットに当てるのさえ難しい。「パーソル パ・リーグTV」が公式YouTubeチャンネルに公開した動画には、ファンから驚きの声が殺到した。

「160キロのツーシームバケモン過ぎて笑う」

「もう絶望感与えるレベルに達したな」

「顔つきが自信に満ち溢れてる！！」

「昨日今日と完璧すぎる……！」

「160のツーシームはもはやNPBの日本人ピッチャーが投げていい球じゃない」

「変化球含めた球速が桁外れ」

「これでもう代表候補だわ」

齋藤は阪神からトレード移籍して3年目。今季は1軍で47試合に登板し防御率1.35の好成績を残している。CSを勝ち進めば日本シリーズで古巣との対戦が実現する可能性もあり「このゆきやを甲子園の阪神ファンに見せたいんだよ！！！」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）