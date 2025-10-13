学生3大駅伝の初戦

学生3大駅伝の幕開けとなる出雲全日本大学選抜駅伝が13日、出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロで行われた。箱根駅伝で総合連覇中の青山学院大が、まさかの大苦戦を強いられている。

青山学院大は1区（8キロ）の小河原陽琉（2年）が、トップから18秒差の6位で発進。2区（5.8キロ）は当日変更で折田壮太（2年）が入ったが、ペースが上がらない。順位を5つ落としてトップの早稲田大から54秒差の11位でつないだ。

3区（8.5キロ）の飯田翔大（2年）も不発で順位を上げられず。4区（6.2キロ）の神邑亮佑（1年）も追撃はできず、4区終了時点でトップと2分22秒差の11位となった。

今大会に向けて、原晋監督が発令した作戦は「ばけばけ大作戦」。「全員が大化けする活躍をし、優勝を掴み取ります！」とチームの公式サイトに記されているが、作戦完遂へ厳しい状況になっている。

出雲全日本大学選抜駅伝は1989年に第1回が行われ、今年が第37回（2014年の第26回は台風、2020年の第32回は新型コロナウイルスの影響で中止）。最多優勝は山梨学院大の6度で、昨年は国学院大が5年ぶり2度目の優勝を飾った。



（THE ANSWER編集部）