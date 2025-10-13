セレブタレントのパリス・ヒルトン（44）は、子供たちとディズニーランドやゲームセンターに行くのが大好きだという。DJ、リアリティ番組のスター、ソーシャライトとして活躍する一方、夫カーター・リウムとの間に2歳の息子フェニックス君と来月2歳になる娘ロンドンちゃんがいるパリス。今も「自分の心は子供そのもの」だそうだ。



【写真】お兄ちゃんのフェニックスくん、すでにイケメンの兆し

パリスは米エンタメニュースメディアのエクストラに「子供たちと一緒にいると、何でも断然楽しくなる」と語った。「特に私は心が子供のままだし、ディズニーランドやゲームセンターみたいな場所で遊ぶのが大好き。自分のベイビーたちと一緒に体験しながら、彼らの目を通して見られるのは、まるで全てをもう一度経験しているみたい。本当に特別で、すごく楽しい、毎日が神様からの贈り物」と説明した。



そして「世界で一番可愛い天使たち」の子供たちが、自分の情熱を共有し始めているという。「私と同じように動物が大好きで、これ以上の喜びはないわ。母親になれて、こんな素晴らしい家族を持てて本当に幸せ」。



一方、子供たちは父親カーターとの活動を通してすでに年齢を超えた賢さを見せているそうで、「走り回って追いかけっこをし、歌い、踊っているわ。2人とも本当に賢いの。夫が毎日様々な活動をさせているおかげで、語彙力だけ見ればまるで4歳児のようよ」と続けた。



そんなパリスは以前、E!ニュースに母親としての喜びについて「本当に特別な時間。小さな息子は私の世界そのもの。彼が私の人生を完璧なものにしてくれた」と語った。「夫は最高に優しくて親切、誠実で愛情深いパートナー。まさに私の全て。母親として、妻として、そして人生の新たな段階を歩むことは素晴らしい経験。これほど幸せを感じたことはないわ」と喜びに満ちた生活を明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）