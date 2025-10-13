◇出雲全日本大学選抜駅伝（2025年10月13日 出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロ）

学生3大駅伝の開幕戦、出雲駅伝は22チームが参加してスタートし、4区（6.2キロ）を終えて2連覇を狙う国学院大がトップに立った。

3区を終えて城西大がトップに立ち、国学院大は2番手でのたすきリレー。当日のエントリー変更で投入された辻原輝（3年）が、城西大・小田伊織（3年）、早大・佐々木哲（1年）との三つどもえから2キロ過ぎで抜け出した。

辻原は区間記録を4秒更新する17分20秒でトップに。2番手には23秒差で早大、3番手に米アイビーリーグ選抜、4番手に城西大、5番手に創価大と続いた。駒大は6番手、中大は9番手、青学大は11番手だった。

▼国学院大・辻原 前評判は凄く低かったと思うが、今日は万博が最終日で、出雲駅伝の4区を辻原輝パビリオンにしようと思って、絶対区間新記録は出すと思って走りました。前（3区）の野中の走りに勇気づけられた。

▽学生3大駅伝 出雲全日本大学選抜駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝の3つ。出雲は最も短い6区間45.1キロで争われる。全日本（11月2日）は8区間106.8キロ、箱根（来年1月2、3日）は10区間217.1キロ。昨年は出雲と全日本を国学院大が制し、今年の箱根は青学大が2連覇を果たした。