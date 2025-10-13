俳優の草磲剛（51）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。仲が良いという超大物タレントの金言を明かす場面があった。

草磲は芸能界で仲の良い人を問われると「今でいうとタモリさんとかよくさせていただいてます。『笑っていいとも!』でとか」と回答。「今でもたまにお食事とか連れて行っていただいたりとか。いい交流関係を築かせていただいたり」としみじみと話した。

また、いい人のイメージが強いが、この日の出演についても「楽しんでるだけなの。本当に。だから視聴者のことあんまり考えてない」「まずいわ」とぶっちゃけて笑わせた。

普段番組出演後に反省することはないかと聞かれても「タモリさんがそれこそ言ってましたね。“反省はするな”みたいなね。“どんどん時は流れていくんだから大丈夫だよ”って。いろんないい言葉を頂いてね」と目を細めた。

「しゃべれなかったんで、僕なんて。『（笑って）いいとも！』の時」と回顧し、「タモリさんがね“しゃべれなくて普通なのがお前の個性なんだよ”って言ってくれたりして」と告白。

それでも「何十年後かにタモリさんに聞いたら“えっ？俺そんなこと言ったっけ”って」と笑ってみせた。