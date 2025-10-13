¥·¥Æ¥£Æ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò·âÇË¤¹¤ë°µ´¬¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¡ª¡ÖÃÆ´Ý¥·¥å¡¼¥È¡×¤È¸½ÃÏ¾Î»¿
GK»³²¼°ÉÌé²Ã¡¢MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¡¢FWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£
12Æü¤Ë¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤ÈMFÄ¹ÌîÉ÷²Ö¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò2-1¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£
¸åÈ¾41Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢21ºÐ¤ÎÆ£Ìî¡£¿¶¤ê¤Î±Ô¤¤Äã¤¯¤ÆÂ®¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤â¡ÖÃÆ´Ý¥·¥å¡¼¥È¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥·¥Æ¥£¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¤¥§¥ë¥Ä¿·´ÆÆÄÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°³«Ëë6»î¹ç¤Ç5¾¡1ÇÔ¡¢7Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹½÷²¦¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¾¡ÅÀº¹1¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
6»î¹ç¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë17¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦°ìÊý¡¢¼ºÅÀ¤Ï8¤Ä¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¤ÏÁ°´ÆÆÄ¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó½Å»ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Çµ±¤¯ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¥¿¡¼5¿Í
¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ïºþ¿·¤µ¤ì¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âà¶þ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï³«Ëë5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£