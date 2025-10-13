¾±»ÊÃÒ½Õ¡¡ºÊ¡¦¥ß¥¥Æ¥£¤Î¿ÈÄ¹Ä¶¤·¤¿¡©Ä¹ÃË¤È¤Î¡È¸ªÁÈ¤ß¿Æ»Ò2S¡É¡¡¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ö¿Æ»Ò¤Î¶À¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¿Æ»Ò¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î¡È¸ªÁÈ¤ß¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡¡¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤µ¡¡°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤µ¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ä¡¡ºÇ¹â¤À¤í¡¡Â©»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤ÈÄ¹ÃË¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤â¤¤¤¤¤Í¡ª¤òÁ÷¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÖºÇ¹â¤Ê¿Æ»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤¡¡×¡Ö¤â¤¦¡ÄËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¿Æ»Ò¤Î¶À¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¥ß¥¥Æ¥£¤Î¿ÈÄ¹¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÄ¶¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉã¤ÈÂ©»Ò¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£