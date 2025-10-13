【北海道】3泊4日で「函館・札幌・旭川」は無謀すぎ!? お金をかければ何とかなるの？ 必要な“時間・費用”をシミュレーション

思った以上に時間がかかる？ 北海道旅行の落とし穴

北海道の面積は日本全体の約22％を占めており、単独の「都道府県」として考えると桁違いの広さです。地図では近く見える函館～札幌間も、その距離は実際に約250キロメートル以上あり、東京から静岡を越えて浜松あたりまでの距離に相当します。

JR特急を利用すると3時間半前後、車ならそれ以上かかります。さらに札幌から旭川までも約140キロメートル離れており、特急列車や車で1時間半もの移動時間を要します。

この距離感を把握しないまま計画を立てると、観光より移動に時間を取られてしまいがちです。加えて荷物を抱えての長距離移動は体力的にも負担が大きく、3泊4日で3都市を巡るのは現実的にかなり厳しいといえるでしょう。



レンタカーや公共交通機関を利用した場合の現実

北海道旅行では、レンタカーやJR特急、長距離バスを利用するのが一般的です。それぞれにメリットはあるものの、函館・札幌・旭川を短期間で回るとなると、いずれも移動時間が大きなネックとなります。

函館から札幌へは、JR特急北斗で約3時間半かかります。車を使う場合は高速道路経由で4～5時間ほど、高速バスではさらにかかるでしょう。また、札幌から旭川へは、JR特急ライラックなどで約1時間半、車でも同程度です。つまり函館から旭川まで、片道だけでおよそ5時間前後を移動に充てることになります。

レンタカーの利点は「好きな場所に寄り道できる」自由度の高さですが、その分ガソリン代や高速料金が加算されます。札幌～函館間の高速料金は片道約6500円、ガソリン代も往復で数千円から1万円ほど必要です。さらに見知らぬ土地での長時間運転は慣れない旅行者にとって大きな負担となるでしょう。

一方で公共交通機関を利用すれば運転疲れはありませんが、発車時刻や本数に左右されるため、思うように行動できないこともあります。

特に地方路線では1時間に1本程度しか運行していないケースもあり、移動効率が下がることは避けられません。結果的に、どちらを選んでも「観光と移動のバランス」を取るのは難しくなってしまうのです。



飛行機やタクシーを駆使すれば実現可能？

移動時間を短縮する手段として、札幌（丘珠空港）と函館空港を結ぶ空路を利用する方法があります。飛行時間はわずか40分ほどで、距離を一気に短縮できるのが大きな魅力です。しかし空港までのアクセスやチェックイン、保安検査などを含めると、実際には2～3時間かかるでしょう。

また、通常運賃も片道2万円前後と決して安くはありません。早期予約やLCCを利用すればコストを抑えられる場合もありますが、繁忙期は高額になりやすい点に注意が必要です。

また、快適さを求めて長距離タクシーを利用するという手もあります。函館から札幌までタクシーを利用した場合、料金は片道で7万円以上に達することもあり、現実的な選択肢とはいえません。観光タクシーのように半日～1日の貸し切り利用なら便利ですが、都市間移動を全てまかなうとなると非常に高額となってしまいます。

このように飛行機やタクシーを駆使すれば時間をお金で買うことは可能ですが、費用の負担が大きく、旅の予算を圧迫することになります。効率を優先した結果、移動費に大半を費やしてしまっては、本来の観光を十分に楽しめない恐れもあるのです。



まとめ

函館・札幌・旭川を3泊4日で巡る計画は、北海道の広さを考えると移動時間や費用の面で非効率的です。レンタカーやJRを利用しても時間が限られ、飛行機やタクシーで短縮を図れば出費が膨らみます。

限られた日程で北海道を楽しむなら、今回は札幌や小樽周辺、次回は函館などの道南エリアといったように、訪れる地域を絞ってじっくり観光する方が満足度は高いでしょう。

執筆者 : 金田サトシ

FP2級、WEBライター検定3級、情報処理安全確保支援士、ネットワークスペシャリスト