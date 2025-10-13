º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡ÈÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡ÉÁªÂò¡¡Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¡ÄÁ´¤Æ¤òÊÑ¤¨¤¿µåÃÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ
º´¡¹ÌÚ¤òÉü³è¤ËÆ³¤¤¤¿30ºÐ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤«¤é±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËþÂ¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¡¢µß±ç¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£9·î½é½Ü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÌÃÌ¤òµ¡¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¼«¿È¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò·èÃÇ¡£¡È¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡ÉÃÂÀ¸¤Ø¡¢ÀÅ¤«¤ËÂç²þ³×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬¡¢Éü³è¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢¤òµ»ö¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£5·îÃæ½Ü¤«¤é±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¡¢3A¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿9·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢µåÃÄ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥í¥Ö¡¦¥Ò¥ë»á¤é¤È3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹üÈ×¤ÎÁá¤¹¤®¤ë²óÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥ë»á¤Ï¡Ö²óÅ¾¤¬Áá¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ×Ì¿Åª¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¸å¤íµÓ¤ò¶Ê¤²¡¢É¨¤ò¤Ä¤ÞÀè¤Î¿¿¾å¤ËÃÖ¤¯»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹üÈ×¤Î²óÅ¾¤òÃÙ¤é¤»¡¢¾åÂÎ¤¬Áá¤¯Á°¤ØÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤®¡¢½Å¿´¤¬Á°Êý¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅÁÃ£¤ò³ê¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÅêµå´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡ÈUp,Down,Out¡Ê¾å¤Ø¡¢²¼¤Ø¡¢³°¤Ø¡Ë¡É¤À¤Ã¤¿¡£10·î¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦»þ´Ö¤ÎÍ±Í½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥É¥ê¥ëÎý½¬¤ò¾Ê¤¡¢Â¨ºÂ¤Ë¼ÂÀïÅêÆþ¤ò»Ö´ê¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£9·î9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Î3AÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®100.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.9¥¥í¡Ë¡¢Ê¿¶Ñ98.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.2¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¶î»È¤·¤Æ»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï4²ó2/3¤òÅê¤²¡¢4»Íµå¡¢3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢µåÂ®¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¡Ö¤â¤·º£µ¨¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤È²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¡£ÆÃ¤ËÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î´°àúÅêµå¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥ë»á¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¬ËÜ¤«¤é¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸Ø¤ë°éÀ®¤ÈºÆÀ¸¤ÎÎÏ¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÁÉ¤Ã¤¿23ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë