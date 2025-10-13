「このままでは人生が取り返しのつかないことに…」中3娘のトンデモ彼氏に危機感が止まらない両親【ママリ】

「彩加、また遅かったじゃない。何回言ったらわかるの？門限は7時って決めてるでしょ！」



私が注意すると、彩加は「ごめんね」とは言うものの、どこか上の空。次の日にはまた同じことを繰り返すんです。



「ごめんねじゃないでしょ！お父さんとお母さん、心配するんだから」



そう言っても、まるで響いている様子がありません。口では謝るけれど、行動は全く変わらない。私達が厳しく言いすぎているのかな、と悩むこともありました。そして、さらに心配になったのは、学習面です。彩加は志望校があって、今は受験勉強が大切な時期です。それなのに、最近は塾をズル休みするように。



ある日、塾から「彩加さんがお休みされていますが、体調は大丈夫でしょうか？」と連絡があり、初めてズル休みを知った時には、本当に心臓が止まるかと思いました。



「彩加、塾休んだの？どうして？」



問い詰めると、彩加は目を泳がせて「ちょっと、疲れてて…」と歯切れの悪い返事。明らかに何かを隠しています。勉強も、以前ほど身が入っていない様子でした。リビングで参考書を広げていても、すぐにスマホをいじり始めたり、上の空だったり。成績も少しずつ下がってきているのが分かりました。



「彩加、今、一番大事な時期だよ。受験、どうするつもりなの？」



私がそう言うと、彩加は反発するように「わかってるよ！」と声を荒げる始末。以前は素直な子だったのに、まるで人が変わってしまったようでした。



夫にも相談しました。



「ねぇ、彩加の様子が変なの。ハヤト君と会ってるからなのかな」



夫も同じように心配していました。



「門限も守らないし、塾もサボる。これじゃ受験に響くわ」



夫も眉間にシワを寄せ、一緒に頭を抱えました。どうすれば、彩加にこの状況の深刻さを分かってもらえるのか。そして、この「ハヤトくん」という男の子が、彩加にどのような影響を与えているのか…。親として、不安だけが募っていきました。

門限を破ったり、塾をサボったり…。親として、本当に心配ですね。しかも、受験生。今がいちばん大事な時期ですが、本人は危機感がありません。





母が送った、娘の彼氏へのメッセージ

何度注意しても、彩加の行動が改善されることはありませんでした。そこで、彩加を説得し、ハヤトくんとの連絡を試みます。

ハヤトくんから返ってきたメッセージ、がく然としますね…。あまりにも大人を甘く見ているようです。さらに、「毒親」という言葉。素直だった彩加を洗脳しているのは、ハヤトくんで間違いなさそうです。



ですが、今ここで感情的に動いてしまっては、何も解決しません。一度、夫婦で冷静に話し合いをします。

親として、娘を守るために

今の状況を看過することはできませんね。門限破り、塾のサボり、そして保護者に対する侮辱的な発言…。学校にも相談することを決めます。



このあと、学校側も今回のことを重大な問題と捉え、ハヤトくんの両親と話し合いをする場を設けます。ハヤトくんの両親に、ハヤトくんの言葉を告げると、絶句した様子。謝罪をしつつも、「仕事が多忙で…」と言い訳をします。その後、ハヤトくんは両親に咎められたのでしょう。今度は、ハヤトくんは彩加を攻撃し始めたのです。



ここで、ようやく彩加の目が覚めます。自分から別れを告げ、受験勉強に打ち込みます。そして見事、志望校に合格。



「毒親」という言葉に屈せず、学校も巻き込み、愛するわが子を守った両親。問題が大きくなったときこそ、冷静に対処しなければいけませんね。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）