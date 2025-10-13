

BE:FIRST / 空 -from NHK「SONGS」-

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、NHK「SONGS」（9月25日放送）で39人のコーラス隊と披露したNコン2025中学校の部の課題曲「空」のパフォーマンス映像が期間限定でYouTubeで公開された。

【動画】期間限定で公開中のBE:FIRST「空」パフォーマンス映像

9月17日に8枚目のシングルとしてリリースされた「空」は第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。

作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。

常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。

また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。さらに、日本のヴォーカル・グループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

今回公開された映像は9月25日に放送されたNHK「SONGS」で披露された「空」のパフォーマンス映像だ。「空」のコーラスディレクションを行ったゴスペラーズの黒沢 薫を含む39名のコーラス隊とBE:FIRSTによる「SONGS」だけのスペシャルバージョンとなっている。なお、本映像は2026年10月13日11時59分までの期間限定公開になっている。

BE:FIRSTは今月10月29日に初のベストアルバム「BE:ST」のリリースを控えている。「空」はもちろんBE:FIRSTの真骨頂とも言えるダンスパフォーマンスで話題を呼んでいる新曲「Stare In Wonder」をはじめ、全32曲を収録した、BE:FIRSTの軌跡がわかる作品だ。