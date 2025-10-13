°ËÅì»ÔµÄÁª ¸õÊä¼Ô30¿Í¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤òÁ´¸ø³« ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤«ÉÔ»Ù»ý¤«¡©ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë¤Ï»¿À® or È¿ÂÐ¡©¡ÊÀÅ²¬¡Ë
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ²ò»¶¤·¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Áªµó¤¬12Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Á°¿¦¤È¿·¿Í¤Î30¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÊóÆ»µ¡´Ø¤È°ËÅìµ¼Ô¥¯¥é¥Ö²ÃÌÁ¼Ò¤Ç¤Ï¹ð¼¨¤òÁ°¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¤ÈÁ´¸õÊä¼Ô¤Î²óÅú¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡ÚÌä1¡¦ÁªÂò¼°¡ÛÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡Ê¤Ï¤¤¡¦¤¤¤¤¤¨¡¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ë
¡ÚÌä3¡¦µ½Ò¼°¡Û£²²óÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Î»¿ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍýÍ³¤ò100»ú°ÊÆâ¡Ê¶çÆÉÅÀ´Þ¤à¡Ë¤Çµ½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌä4¡¦ÁªÂò¼°¡Û°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½ー¥éー·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤Ï¡©¡ÊÈ¿ÂÐ¡¦»¿À®¡¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ë
¡ã³ÆÎ©¸õÊä¼Ô¤Î²óÅú¡ä
ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¸õÊä¼Ô¤Î²óÅú¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£
① ÀÄÌÚ ·ÉÇî¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û»ä¿´¤Ê¤¯Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤À¯¼£²È¤¬¡¢ÏÀÅÀ¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¼çÄ¥¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ª»Ï¤·¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¤Ï¤¿¤µ¤º¡¢»ÔÌ±À¸³è¤è¤ê¼«¸ÊÊÝ¿È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ï°ËÅì¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
② ¸ÅÀî Í¦µ®¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡ÛÌµ²óÅú
¡ÚÌä2¡ÛÌµ²óÅú
¡ÚÌä3¡ÛÌµ²óÅú
¡ÚÌä4¡ÛÌµ²óÅú
③ ½Å²¬ ½¨»Ò¡Ê¶¦»º¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û»ÔÄ¹¼«¿È¤Î³ØÎòµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤â»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÇÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê»ÔÀ¯¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤¬¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿µÄ²ñ¤ä»Ô¤Î´´Éô¿¦°÷¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢»ÔÀ¯¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢»¿À®¤È¤¹¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
④ °æ¸Í À¶»Ê¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û¼«¸Ê¤¬µ¯¤³¤·¤¿³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²¿°ì¤Ä²Ì¤¿¤µ¤º¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òµÄ²ñ¤ä¿¦°÷¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¡¢ÂçµÁ¤ÎÌµ¤¤µÄ²ñ²ò»¶¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½µó¤Ï¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ÈºâÀ¯¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑤ ÇßÅÄ ÏÂ¹¾¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡ÛÌµ²óÅú
¡ÚÌä2¡ÛÌµ²óÅú
¡ÚÌä3¡ÛÌµ²óÅú
¡ÚÌä4¡ÛÌµ²óÅú
⑥ µÜºê ²í·°¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¡£»ÔÌ±¤ä»ÔÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÊÝ¿È¤ä¼ýÆþ¤Î³ÎÊÝ¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¹ÔÆ°¤ä¸ÀÆ°¡£Íø¸ÊÅª¤¤Þ¤Þ¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊÀ¤äÆ»Íý¡¢Æ»ÆÁ¤Ë·ç¤±¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑦ ÎëÌÚ °¼»Ò¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Ûµõµ¶¤äÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÀâÌÀ¤¬Â³¤¡¢»ÔÀ¯¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»ÔÀ¯¤ò¡¢Áá´ü¤Ë²þÁ±¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤°ËÅì»Ô¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤áÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë»¿À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑧ ¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Þ¥ó ¿®»Ò¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡ÛÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡ÚÌä2¡ÛÌµ²óÅú¡¡¢¨Íó³°¤Ë¡ÉÌ¤Äê¡É¤ÈµºÜ
¡ÚÌä3¡ÛÉÔ¿®Ç¤¤Ï»Ô¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÂç·èÃÇ¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤ä¶õµ¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤È³Î¤«¤ÊºàÎÁ¤òÆÀ¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤¿¤áÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ¡¡¢¨Íó³°¤Ë¡ÉÃ¢¤·¸½¾õ¤òÃÎ¤ê¸½¼ÂÅªÂÐ±þ¤¬É¬Í×¡É¤ÈµºÜ
⑨ ÃæÅç ¹°Æ»¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û³ØÎò¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢µÄ²ñ¤«¤é¤ÎÀÁµá¤äÍ×ÀÁ¤ËÀ¿¼Â¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤µÄ²ñ·Ú»ë¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å»ÔÀ¯¤ÎÀµ¾ï²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ÔÌ±¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤áºÆ²Ä·è¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑩ ±§Æ£ ¥«¥¶¥ó¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡ÛÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ÅöÁªÄ¾¸å¤Ï»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤¬¤éÅ±²ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¡£»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â»ÔÌò½ê¤ÈµÄ²ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¡¢»ÔÀ¯¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑪ ÃîÌÀ ¹°Íº¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡ÛÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ËÜ¿Í¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëµõµ¶¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ËÅì»ÔÌ±¤«¤é¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤»ö¤ò¶¯¤¯·üÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ËÅì»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë°Ù¤ËÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ²Ä·è¤Ë»¿À®Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑫ ¿ùËÜ °ìÉ§¡Ê°Ý¿·¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Î¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê±³¤Ë±³¤òÅÉ¤ê¸Ç¤á¤¿¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢°ËÅì»Ô¤ËÂçº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¡£¤Þ¤¿Ì¤¤À»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤À¯¼£»ÑÀª¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÌ±¤È¤Î¿®Íê²óÉü¤Ï¡¢´û¤Ë³ð¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑬ »ÍµÜ ÏÂÉ§¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¡¢°ìÅÙ¤Ï¼¿¦¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤â¡¢¤³¤ì¤ò·Ú¡¹¤·¤¯Å±²ó¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê±¢ËÅÏÀ¤òÙÔÂ¤¤·¡¢¼«¸ÊÊÝ¿È¤ËÁö¤ê¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Ë»ÔÀ¯¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¤«¤é¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑭ ÌÚÍü ¤µ¤ÈÈþ¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡ÛÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡ÛÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ»Ù»ý¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÔÌ±Æ±»Î¤ÎÊ¬Îö¤òº£»ß¤á¤Ê¤¤¤È¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³ØÎò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤ÏÌäÂêÌµ¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑮ ¸¤»ô ¤³¤Î¤ê¡Ê¤ì¤¤¤ï¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û»Ï¤Þ¤ê¤ÏÀ¯ºöÏÀÁè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÔÄ¹ËÜ¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Ï¤ª¤í¤«»ÔÌ±¤Þ¤Ç¤â·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤¨¤ë¡£¿ô¡¹¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¤â»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢£²ÅÙÌÜ¤âÉÔ¿®Ç¤¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑯ ¼Ä¸¶ Êö»Ò¡Ê¸øÌÀ¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û°ËÅì»ÔÄ¹¤Ï³ØÎò¸íµ¤äÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡¦²ñ¸«¤Ç¤Î¾Ú¸ÀµñÈÝÅù¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÊÅúÊÛ¤ÇÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤º¡¢»ÔÌ±¤È¤Î¿®Íê¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤¿¡£»ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¤ÈÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¡¢µÄ²ñ¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑰ ¹âÄ» ¼éÃ¶¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡ÛÉ¬¤ºÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¡£Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬Ë¾¤à¡¢ÌÀ³Î¤ÊÂÐ±þ¤ò¤»¤º¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¡£¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢»ÔÀ¯ÄäÂÚ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë²ò·è¤·¤¿¤¤¤¿¤á¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑱ ÊÒ¶Í ´ð»ê¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤Ï¤¤
¡ÚÌä2¡ÛÈ¿ÂÐ
¡ÚÌä3¡Ûº£¤Ï²þ³×¤ò´Ó¤¯»ÔÄ¹¤ÎºßÀÒ¤¬É¬Í×¡£¸øÌó¼Â¸½¤ØÀºÎÏÅª¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¸½»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¤µ¤»¤ì¤Ð¿·¿Þ½ñ´ÛÈ¿ÂÐ¤Ê¤É¤ÎÌ±°Õ¤¬Ìµ¤Ëµ¢¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£µÄ²ñ¤ÏÀ¯¶ÉÁè¤¤¤òÈò¤±¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤À¿¼Â¤Ç¿¿Ùõ¤ÊÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑲ ÅÚ²° ÍºÆóÏº¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û°ËÅì»ÔÀ¯¤ÏÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÂÕ¤Ã¤¿ÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤Çº®Íð¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ë»¿À®¤Î¾å¡¢¿Í¿´°ì¿·¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
⑳ ÀõÅÄ ÎÉ¹°¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û»ÔÌ±¤ÎÍø±×¤ËÈ¿¤¹¤ë¹ÔÀ¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä·èÄê¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢»ÔÌ±¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÂ¤¬À¸¤º¤ì¤ÐÃÏ°è½»Ì±¤«¤é¤ÎÉÔËþ¤¬·üÇ°¤µ¤ì°Õ¸«¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
㉑ ±óÆ£ Æ»Ìï¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û³ØÎò¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ö°ã¤¤¤Þ¤¿¤Ï±³¤òÇ§¤áÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»ÑÀª¤ËÆ»ÆÁ¡¦ÉÊ³Ê¤Î·çÇ¡¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä4¡ÛÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤
㉒ ²ÏÅç µªÈþ·Ã¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û¸½»ÔÄ¹¤ÎÅúÊÛ¤ä¹ÔÆ°¤Ç¡¢»ÔÌ±¤â¹ÔÀ¯¡¦µÄ²ñ¤âËÝÏ®¤µ¤ì¡¢ÄäÂÚ¤ÈÉÔÍø±×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·Ð²á¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢Ì±°Õ¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢Áá´ü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÀµ¾ï²½¤Î°Ù¤Ë¤â¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
㉓ ÂçÃÝ ·½¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡ÛÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬µá¤á¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Îºß¤êÊý¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»ä¤ÏÆóÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¿À®¤Ç¤¹¡£»ÔÄ¹¤Î·Ç¤²¤ëÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤»ÔÀ¯¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤´¼«¿È¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
㉔ ÃÝËÜ ÎÏºÈ¡Ê¸øÌÀ¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡ÛÉ´¾ò°Ñ°÷²ñµÚ¤Ó²ñ¸«¤Ç¾Ú¸ÀµñÈÝÅù¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÁ´¤¯²Ì¤¿¤µ¤º¡¢»ÔÌ±¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿¡£¿¦°÷¡¢µÄ²ñ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤âÃÛ¤¯ÅØÎÏ¤ò¤»¤º¡¢»ÔÀ¯¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤¿ÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¡£»ÔÄ¹ÉÔÅ¬³Ê¼Ô¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
㉕ º´Æ£ ¼þ¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡ÛÇËÃ¾¤·¤¿¹Í¤¨¤Ë»ê¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î¿¦¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡£»ÔÆâ·ÐºÑ£³ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¼¿¦Í×µá¤Ë²Ã¤¨¡¢£±Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤¤ÎµÄ·è¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
㉖ ¶â°æ Ê¸¾¼¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡ÛÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤¬»þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÚÌä4¡Û»¿À®
㉗ Â¼¾å ¾ÍÊ¿¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û¸½»ÔÄ¹¤ÎºÇ½ª³ØÎò¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò±£ÊÃ¤·¡¢µÄ²ñ¤äÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤¬¡¢ÉÔÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÀ¯¤òÇ¤¤»¤ë¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
㉘ Ä¹Âô Àµ¡Ê¸øÌÀ¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û½ê¿®É½ÌÀ¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤Ï»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Î»ÔÀ¯¤Î¼Â¸½¤ò¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Ç¤ÏÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±³¤Ë±³¤ò½Å¤Í¼«¸ÊÊÝ¿È¤ËÁö¤ê¡¢»ÔÀ¯¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
㉙ Àîºê ¼£¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¡Ë
¡ÚÌä1¡ÛÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤¤ÎÀ§Èó¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¿½¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÁè¤¤¤è¤ê¤â¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡£À¸³è¤È°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ
㉚ ÂçÀî ¾¡¹°¡ÊÌµ½êÂ°¡¦Á°¡Ë
¡ÚÌä1¡Û¤¤¤¤¤¨
¡ÚÌä2¡Û»¿À®
¡ÚÌä3¡Û³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÔÄ¹¤ÎÂÐ±þ¡¢È¯¸À¡¢¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢°ËÅì»ÔÌ±¤ËÉÔ¿®´¶¤ò¡¢»ÔÀ¯¤ËÉÔ°Â¤Èº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÀ§Àµ¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë»¿À®Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä4¡ÛÈ¿ÂÐ