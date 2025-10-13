Ç¯²¼¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤ÈÅÅ·âº§¤«¤é14Ç¯¤âà¥é¥Ö¥é¥Öá¡Ä42ºÐ²ÎÉ±àÉ×´é½Ð¤·¼Ì¿¿á¸ø³«¡ÖÈ±¤ÎÌÓ°ì½ï¤Ê¤ÎÂº¤¤¡×¡ÖÇú¥¤¥±É×ÉØ¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
È±¿§°ì½ï¤ÎÉ×¤ÈÀË¤·³è¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Î¼ê¡¦¸öÅÄÐÔÌ¤(42)¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¡ÖËÜÆüÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë¤ÆNOAH¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°NOAH¤Î´ÝÆ£ÀµÆ»Áª¼ê¤È·ý²¦Áª¼ê¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¡¢¸öÅÄÉ×ÉØ¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç·ã¥¢¥Ä¤Ç¤¹¡×¡ÖÇú¥¤¥±É×ÉØ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤é¤Ö¤é¤ÖÉ×ÉØ¤Ê¤ó¤À¤Á¤ß¤¿¤Á¤Ï¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡× ¡Ö¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤âÈ±¤ÎÌÓ°ì½ï¤Ê¤ÎÂº¤¤¡×¡Ö¤¯¤¦¤Á¤ã¤óÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Í¡× ¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¼ñÌ£¤¬°ì½ï¤Ê¤ÎºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¸öÅÄ¤Ï2011Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBACK-ON¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¦KENJI03¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£12Ç¯¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£