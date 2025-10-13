¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬10¾¡ÌÜ¡¡ÆüÊÆ½÷»Ò¤Õ¤¯¤á¤Æ¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤Àª¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÇÆ±½µ3¾¡¡ª¡Ú¾¡¼Ô¤Î¥®¥¢¡Û
¡ã¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ Presented by LEXUS¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þ²£ÉÍCC¡ÊÆüËÜ¡Ë¡þ7315¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜÂç²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Ç½Ð¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö64¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë19¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢200ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤ÇÀáÌÜ¤ÎÄÌ»»10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤Ï144Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯1965Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥¢¥ó¤«¤é¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï¥Î¡¼¥á¥Ã¥¡¡¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤Î14ËÜ
ÁÄÉãÊì¤¬ÆüËÜºß½»¤Ç¡¢±ï¤Î¤¢¤ëÃÏ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡£¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÆüÃæ±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê1½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥Õ¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ç¡Ö2025Ç¯¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Ç¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨75.00%¡Ê3°Ì¥¿¥¤¡Ë¤È¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°77.78%¡Ê6°Ì¡Ë¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿½éÆü¤Ë¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤¬FW¥¡¼¥×Î¨80.00¡ó¡Ê7°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥298.40yd¡Ê23°Ì¡Ë¤ò³è¤«¤·¤ÆÍÍø¤ËÅ¸³«¡£Æ±ÁÈ¤ÇÆ±¤¸¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤Àª¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤Àª¤Ïº£½µ¥¢¥¸¥¢¤ÇÂç³èÌö¡£¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×¤Ç²ÏËÜ·ë¤¬ELYTE¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯LPGA¾å³¤¡×¤Ç¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÆüÊÆ½÷»Ò¤ò¤Õ¤¯¤á¤ÆÆ±½µ3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ú¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ìÍ¥¾¡¥®¥¢¡Û1W¡§¥Ñ¥é¥À¥¤¥àAi¥¹¥â¡¼¥¯???¡Ê10.5¡ë ¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ÊPD 70TX¡Ë3W¡§ELYTE???¡Ê16.5¡ë ¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ÊPD 80TX¡ËUT¡§APEX UW¡Ê21¡ë ¥Ç¥£¥¢¥Þ¥Ê D+ 90TX¡Ë4I¡ÁPW¡§APEX TCB¡ÊDG¥Ä¥¢¡¼¥¤¥·¥å¡¼ X100¡Ë52¡ë¡§OPUS SP¡ÊDG¥Ä¥¢¡¼¥¤¥·¥å¡¼ X100¡Ë56¡ë¡§¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È SM10¡ÊDG¥Ä¥¢¡¼¥¤¥·¥å¡¼ X100¡Ë60¡ë¡§¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È WW¡ÊDG¥Ä¥¢¡¼¥¤¥·¥å¡¼ X100¡ËPT¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ TOULON¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×BALL¡§CHROME TOUR
¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡ÊÆÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡È¥Û¡¼¥à¡É¡×¡¡¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬¸ì¤Ã¤¿Åìµþ½ä¤ê¤Î´î¤Ó
X¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬Éã¤Ë·Ç¤²¤¿¶â¥á¥À¥ë¡¡¡Ö¤³¤ì¤ÇÉã¤Î»×¤¤¤âÊó¤ï¤ì¤¿¡×
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª·ë²Ì
¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡ÊÆÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡È¥Û¡¼¥à¡É¡×¡¡¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬¸ì¤Ã¤¿Åìµþ½ä¤ê¤Î´î¤Ó
X¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬Éã¤Ë·Ç¤²¤¿¶â¥á¥À¥ë¡¡¡Ö¤³¤ì¤ÇÉã¤Î»×¤¤¤âÊó¤ï¤ì¤¿¡×
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª·ë²Ì